49% россиян чуть не потеряли деньги из-за мошенничества на сервисах объявлений

Согласно опросу, чаще всего недобросовестные продавцы б/у товаров просят предоплату или подсовывают другой товар.

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Во всём мире набирает популярность принцип zerowaste — это стремление к минимальному количеству мусора посредством многоразового использования предметов и вещей. Медиахолдинг Rambler&Co поинтересовался у пользователей, покупают ли они бывшие в употреблении товары и по каким критериям оценивают объявления на специализированных сервисах.

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Больше половины опрошенных россиян (54%) не рассматривают б/у-вещи в качестве альтернативы новым дорогим покупкам. Пятая часть (20%) сравнивает перед покупкой цены новых товаров с б/у, если будут пользоваться ими нечасто. 15% предпочитают покупать бывшие в употреблении вещи, за исключением дорогих товаров. И 11% изначально рассматривает именно б/у в любой ценовой категории.

У 51% пользователей не сталкивались с мошенниками на сайтах объявлений. Из тех, кого пытались обмануть, у 35% хотели выманить предоплату или подсовывали другой товар, 14% покупателям недобросовестные продавцы продавали б/у товар дороже нового.

Большинство респондентов (60%) отмечают, что поиск нужного объявления хорошего б/у товара часто затягивается на несколько дней. 17% находят нужное предложение за полчаса и столько же, 17%, – за час и более. Только 6% пользователей способны отыскать необходимое за 5-10 минут.

Четверть опрошенных (25%) ищут на сайтах объявлений раритеты, товары недолгосрочного пользования и предметы для мелких бытовых нужд. Среди конкретных категорий лидируют комплектующие и аксессуары (15%), мелкая бытовая техника (13%), одежда и обувь (12%). По 9% покупателей ищут мебель и смартфоны с ноутбуками, 7% – крупную бытовую технику, 6% – детские товары, 4% – игры и другие развлечения.

В первую очередь при просмотре объявлений пользователи обращают внимание на цену (48%). На втором месте по важности находится подробное и понятное описание товара (31%), для 15% важна фотография, а для 6% – расстояние до продавца.

Перед решением о покупке б/у товара большинство (52%) ещё раз на всякий случай сравнивает его цену с новым. 39% изучают продавца – сколько у него сделок, какие отзывы и сколько он уже зарегистрирован на сервисе. 9% покупателей показывают объявление своим друзьям или родственникам и спрашивают их мнение.