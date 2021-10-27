В Госдуме призвали лишать зарплаты гуляющих в нерабочие дни

Депутат Госдумы Тамара Фролова призвала лишать зарплаты людей, гуляющих во время нерабочих дней.
По словам депутата, на людей, которые идут по улице во время локдауна, надо реагировать жестко и спрашивать их, куда они направляются. Походы должны быть разовыми и ограничиваться аптекой или продуктовыми магазинами.
«Я бы наказывала за нарушения. Например, если дни оплачиваются работодателями, то оставляла нарушителей без оплаты», - сказала Фролова «Ура.ру».
Депутат также предложила повсеместно ввести систему QR-кодов.
По мнению парламентария, «на наших жителей по-другому повлиять невозможно, на них не действует никакая разъяснительная работа, ни по вакцинопрофилактике, ни по нерабочим дням».
Фролова напомнила, что нерабочие дни устанавливают, чтобы изолировать людей и прервать цепочку передачи вируса. При этом, по ее словам, российские граждане воспринимают их как дополнительный отпуск, берут путевки и летят отдыхать.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы.
В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе приостановят работу всех предприятий, за исключением организаций, важных для городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций.