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В Госдуме призвали лишать зарплаты гуляющих в нерабочие дни

Вероника Полынина
19 минут назад

Депутат Госдумы Тамара Фролова призвала лишать зарплаты людей, гуляющих во время нерабочих дней.

В Госдуме призвали лишать зарплаты гуляющих в нерабочие дни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам депутата, на людей, которые идут по улице во время локдауна, надо реагировать жестко и спрашивать их, куда они направляются. Походы должны быть разовыми и ограничиваться аптекой или продуктовыми магазинами.

«Я бы наказывала за нарушения. Например, если дни оплачиваются работодателями, то оставляла нарушителей без оплаты», - сказала Фролова «Ура.ру».

Депутат также предложила повсеместно ввести систему QR-кодов.

По мнению парламентария, «на наших жителей по-другому повлиять невозможно, на них не действует никакая разъяснительная работа, ни по вакцинопрофилактике, ни по нерабочим дням».

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Фролова напомнила, что нерабочие дни устанавливают, чтобы изолировать людей и прервать цепочку передачи вируса. При этом, по ее словам, российские граждане воспринимают их как дополнительный отпуск, берут путевки и летят отдыхать.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе приостановят работу всех предприятий, за исключением организаций, важных для городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций.

Общество,Тамара Фролова,Владимир Путин,Госдума,
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