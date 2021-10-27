Россиян предупредили об активизации мошенников

Мошенники создали более трех тысяч вредоносных сайтов, маскирующихся под онлайн-магазины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков компании Bi.Zone, связавших активизацию преступников в интернете с приближающимся локдауном.

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Россиян предупредили, что при посещении такого ресурса пользователю предлагают выбрать подарочную коробку с призом. После этого потенциальной жертве сообщают, что она выиграла смартфон, который можно будет получить в течение пяти-семи дней. Правда, перед этим необходимо разослать нескольким контактам в WhatsApp ссылку с информацией о розыгрыше. После этого посетитель перенаправляется на различные ресурсы с вредоносным кодом.

Перед началом нерабочих дней аналитики Bi.Zone обнаружили 3221 подобный ресурс. «Схему с подобным шаблоном мы обнаружили еще год назад. Сейчас же мы нашли более трех тысяч ресурсов, и это количество еще может вырасти, — сказал директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. — В прошлом году введение локдауна создало для интернет-торговли большой поток входящих заказов. Мошенники, в свою очередь, зачастую эксплуатируют информационные поводы для своих целей».

В Bi.Zone порекомендовали россиянам тщательно проверять информацию о различных акциях и розыгрышах на официальных сайтах компаний, якобы имеющих отношение к их организации. В случае, если там таких данных нет, стоит проинформировать об этом компанию, название которой используется на мошенническом сайте. Такой шаг точно не будет лишним и почти наверняка не останется без ответа. По мнению Волошина, многие корпорации дорожат репутацией, поэтому реагируют на подобные ситуации.