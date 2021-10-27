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Россиян предупредили об активизации интернет-мошенников перед локдауном

Lenta.ru
20 минут назад

Мошенники создали более трех тысяч вредоносных сайтов, маскирующихся под онлайн-магазины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков компании Bi.Zone, связавших активизацию преступников в интернете с приближающимся локдауном.

Россиян предупредили об активизации мошенников
Фото: ТАССТАСС

Россиян предупредили, что при посещении такого ресурса пользователю предлагают выбрать подарочную коробку с призом. После этого потенциальной жертве сообщают, что она выиграла смартфон, который можно будет получить в течение пяти-семи дней. Правда, перед этим необходимо разослать нескольким контактам в WhatsApp ссылку с информацией о розыгрыше. После этого посетитель перенаправляется на различные ресурсы с вредоносным кодом.

Перед началом нерабочих дней аналитики Bi.Zone обнаружили 3221 подобный ресурс. «Схему с подобным шаблоном мы обнаружили еще год назад. Сейчас же мы нашли более трех тысяч ресурсов, и это количество еще может вырасти, — сказал директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. — В прошлом году введение локдауна создало для интернет-торговли большой поток входящих заказов. Мошенники, в свою очередь, зачастую эксплуатируют информационные поводы для своих целей».

В Bi.Zone порекомендовали россиянам тщательно проверять информацию о различных акциях и розыгрышах на официальных сайтах компаний, якобы имеющих отношение к их организации. В случае, если там таких данных нет, стоит проинформировать об этом компанию, название которой используется на мошенническом сайте. Такой шаг точно не будет лишним и почти наверняка не останется без ответа. По мнению Волошина, многие корпорации дорожат репутацией, поэтому реагируют на подобные ситуации.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что мошенники научились использовать для обмана практически любой номер телефона. По его мнению, небезопасны даже официальные номера банков. Злоумышленники подменяют номера телефонов близких людей и даже организаций и используют их для целевой атаки.

Общество,Евгений Волошин,Александр Тимофеев,
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