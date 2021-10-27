Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян предложила отправить за скифским золотом «Русика и Саню» - Руслана Боширова и Александра Петрова (власти Великобритании называли их сотрудниками ГРУ и объявили подозреваемыми по делу об отравлении Скрипалей). Об этом она написала в Telegram.

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Нидерландский апелляционный суд ранее постановил, что коллекцию золота скифов из крымских музеев необходимо вернуть Украине.

В феврале 2014 года в Амстердаме проходила выставка скифского золота из музеев Крыма. С тех пор экспонаты находятся в Нидерландах: из-за присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама отказался возвращать экспонаты в Крым. Представители музеев подавали апелляцию на это решение. Вердикт апелляционного суда также можно оспорить - в течение трех месяцев в Верховном суде Нидерландов.

В скифской коллекции более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро, в том числе скифский шлем из чистого золота.