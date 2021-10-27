Для мигрантов предложили построить отдельные кварталы

Для снижения числа инцидентов с участием мигрантов, стоит построить для них отдельные районы с инфраструктурой. Такое мнение «Газете.ру» высказал руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, экс-замдиректора Федеральной миграционной службы (ФМС) России Вячеслав Поставнин.
Ранее стало известно, что в поселении Сосенское в Новой Москве жители создают группы дружинников на фоне произошедших за последние полтора месяца в районе изнасилования и двух аналогичных попыток. Активисты создали в мессенджере Telegram группу «Вежливые люди» и по заявкам провожают опасающихся агрессии со стороны мигрантов женщин и девушек от метро до дома.
По словам Поставнина, к обострению отношений между местными жителями и мигрантами привела «изначально непродуманная логистика».
«Мы получили тот негатив от россиян, который был ожидаем. С ними никто не работает никак. Нельзя допускать концентраций приезжих в одном месте. Нужно строить отдельные общежития, районы с инфраструктурой и организовать транспорт до места работы и метро», - уверен он.
Также экс-замглавы ФМС предложил создать специализированные полицейские подразделения, которые будут следить за приезжими, подчеркнув, что «быстрой панацеи от этой проблемы нет».
При этом член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод ранее заявил, что достоверность информации об увеличении преступности со стороны приезжих необходимо проверить. По мнению чиновника, «неформальное образование» в поселении Сосенское ничего хорошего не даст, а только приведет к столкновениям и самосуду.