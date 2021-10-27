Для мигрантов предложили построить отдельные кварталы

Для снижения числа инцидентов с участием мигрантов, стоит построить для них отдельные районы с инфраструктурой. Такое мнение «Газете.ру» высказал руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, экс-замдиректора Федеральной миграционной службы (ФМС) России Вячеслав Поставнин.

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Ранее стало известно, что в поселении Сосенское в Новой Москве жители создают группы дружинников на фоне произошедших за последние полтора месяца в районе изнасилования и двух аналогичных попыток. Активисты создали в мессенджере Telegram группу «Вежливые люди» и по заявкам провожают опасающихся агрессии со стороны мигрантов женщин и девушек от метро до дома.

По словам Поставнина, к обострению отношений между местными жителями и мигрантами привела «изначально непродуманная логистика».

«Мы получили тот негатив от россиян, который был ожидаем. С ними никто не работает никак. Нельзя допускать концентраций приезжих в одном месте. Нужно строить отдельные общежития, районы с инфраструктурой и организовать транспорт до места работы и метро», - уверен он.

Также экс-замглавы ФМС предложил создать специализированные полицейские подразделения, которые будут следить за приезжими, подчеркнув, что «быстрой панацеи от этой проблемы нет».