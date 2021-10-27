Петербуржцы выстроились в очереди на вакцинацию от COVID-19. Видео

Во вторник в Санкт-Петербурге десятки людей пришли в торговый центр "Галерея", чтобы сделать прививку от коронавируса.

На кадрах видны очереди из желающих получить инъекцию, растянувшиеся возле пункта вакцинации. Ранее власти города приняли решение ужесточить ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Так, с 1 ноября при посещении спортивных и выставочных мероприятий нужно будет предоставить QR-код о перенесенном заболевании/вакцинации или медотвод. Кроме того, на массовых мероприятиях без согласования с органами власти смогут присутствовать максимум 40 человек. Работодателям рекомендовано организовать удаленную работу сотрудников с 1 по 3 ноября.