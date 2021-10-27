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Петербуржцы выстроились в очереди на вакцинацию от COVID-19. Видео

Александр Кузьмин
29 минут назад

Во вторник в Санкт-Петербурге десятки людей пришли в торговый центр "Галерея", чтобы сделать прививку от коронавируса.

На кадрах видны очереди из желающих получить инъекцию, растянувшиеся возле пункта вакцинации. Ранее власти города приняли решение ужесточить ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Так, с 1 ноября при посещении спортивных и выставочных мероприятий нужно будет предоставить QR-код о перенесенном заболевании/вакцинации или медотвод. Кроме того, на массовых мероприятиях без согласования с органами власти смогут присутствовать максимум 40 человек. Работодателям рекомендовано организовать удаленную работу сотрудников с 1 по 3 ноября.

Помимо этого, с 30 октября по 7 ноября вводятся ограничения на работу предприятий общепита, розничной торговли, объектов развлечений и досуга, отмечается в сообщении пресс-службы администрации Смольного. В соответствии с указом президента России Владимира Путина эти дни объявлены нерабочими.

Общество,Видео,Владимир Путин,
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