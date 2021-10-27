Эксперт: COVID может спровоцировать развитие деменции

Новая коронавирусная инфекция может провоцировать развитие деменции, а впоследствии и болезни Альцгеймера, если у пациентов уже были некоторые изменения в головном мозге. Об этом в среду сообщила доцент кафедры болезней старения, заведующая Лабораторией нейрогериатрии и когнитивных расстройств Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова Элен Мхитарян.

"Не сам ковид приводит к деменции, <...> если у пациента были изменения какие-то минимальные, то нужен пусковой фактор, в данном случае коронавирус и является пусковым фактором", - сказала она на круглом столе "Восстановление после COVID-19. Как минимизировать последствия болезни и провести грамотную реабилитацию?".

В качестве примера Мхитарян привела данные американского исследования, согласно которому за 2020 год в США с болезнью Альцгеймера умерли на 16% пациентов больше, чем умирает ежегодно. "При этом, еще резко, в два раза, возросло количество пациентов с болезнью Альцгеймера. То есть он [коронавирус] является таким пусковым фактором, то есть не сам ковид вызывает болезнь Альцгеймера, но просто является провоцирующим фактором", - заключила она.