«Травиться не будут»: Онищенко о закрытии алкомаркетов в Москве

«К сожалению, у нас не так часто принимаются правильные решения. Но это супер правильное решение. Травиться не будут от безделья. У нас сегодня два субъекта Российской Федерации - Чечня и Ингушетия - официально отчитываются перед государством о том, что у них ноль продаж (крепких алкогольных напитков - прим. ред.) на территории. Вот с них надо брать пример. У нас потребление алкоголя более 10 литров на душу населения. Это запредельная цифра», - сказал специалист.