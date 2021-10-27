«Травиться не будут»: Онищенко о закрытии алкомаркетов в Москве

Бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал «Рамблеру» сообщения о планах московских властей закрыть в городе на период нерабочих дней алкомаркеты и винотеки, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70 процентов.
«К сожалению, у нас не так часто принимаются правильные решения. Но это супер правильное решение. Травиться не будут от безделья. У нас сегодня два субъекта Российской Федерации - Чечня и Ингушетия - официально отчитываются перед государством о том, что у них ноль продаж (крепких алкогольных напитков - прим. ред.) на территории. Вот с них надо брать пример. У нас потребление алкоголя более 10 литров на душу населения. Это запредельная цифра», - сказал специалист.
Онищенко добавил, что в результате закрытия алкомаркетов «будет больше трезвых отцов, будут на детей своих обращать больше внимания».
«Это в конечном итоге сохранит здоровье. Может быть, от скуки пойдут и привьются», - заключил он.
Ранее владельцы небольших алкомаркетов и винотек, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70 процентов, рассказали о требованиях префектур и районных управ Москвы закрыться в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября. Об этом со ссылкой на руководство ряда торговых точек писали «Ведомости». Информацию подтвердили в сети бутиков Wine Room, компании «Е-вино» и одном из трех бутиков Winemafia. Районные власти в своем приказе ссылаются на постановление мэра Сергея Собянина, где сказано о приостановке работы всех магазинов, где ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания менее 30 процентов.