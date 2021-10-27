Песков объяснил, можно ли путешествовать в нерабочие дни

Эпидемиологи говорят об угрозе поездок и путешествий россиян в нерабочие дни, однако запретов вводиться не будет. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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Сегодня в России был зарегистрирован новый максимум по количеству смертей от последствий, вызванных коронавирусом: за последние сутки скончались 1123 человека. Также за минувшие сутки в России выявлено 36 582 новых случая заражений COVID-19. Наибольшее количество зафиксировано в Москве – 5789, на втором месте Санкт-Петербург — 2913, на третьем Подмосковье с 2670 заболевшими.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В ряде регионов, в том числе и в Москве, нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября.

По словам пресс-секретаря президента России, эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие россияне решили в нерабочие дни отправиться в поездки и путешествия.

«Возможны последствия эпидемиологические после этого. Но с другой стороны, это не запрещено. Каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется», - пояснил Дмитрий Песков.

Он также выразил надежду на то, что режим нерабочих дней поможет улучшить ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что спрос на туры в Египет на нерабочую неделю ноября достиг рекордных значений и россияне раскупили практически все места в дорогих отелях.