Дочь Пескова назвала закон об иноагентах сырым

Закон об иноагентах является "сырым" и нуждается в доработках. Такое мнение в своем Instagram высказала дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета.

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По словам девушки, она знакомится с новостями на многих ресурсах, большая из которых внесена в список иноагентов. Она пояснила, что изучила открытое письмо глав российских СМИ с инициативами о поправках к закону, и заявила, что хочет «выразить поддержку журналистам в их стремлении бороться за свободу слова».

Также Елизавета Пескова назвала «странным» тот факт, что решение о причислении СМИ к иноагентам принимается Минюстом совместно с МВД. Она считает, что такого плана решения следует принимать «в судебном порядке при наличии широкой доказательной базы».

«В противном случае, они смотрятся как наспех слепленные политические дела против определенных групп журналистов и неугодных изданий. Закон в таком формате может вызвать полнейшую неразбериху», — добавила она, и отметила, что, по ее мнению, закон «мягко говоря, является сырым» и «требует доработок и пояснений».

Кроме этого, Пескова написала, что она желала бы видеть более конструктивный диалог и более справедливое отношение к представителям СМИ. Последние "то и дело попадают в опалу", – добавила она.