Дочь Пескова назвала закон об иноагентах сырым

Закон об иноагентах является "сырым" и нуждается в доработках. Такое мнение в своем Instagram высказала дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета.
По словам девушки, она знакомится с новостями на многих ресурсах, большая из которых внесена в список иноагентов. Она пояснила, что изучила открытое письмо глав российских СМИ с инициативами о поправках к закону, и заявила, что хочет «выразить поддержку журналистам в их стремлении бороться за свободу слова».
Также Елизавета Пескова назвала «странным» тот факт, что решение о причислении СМИ к иноагентам принимается Минюстом совместно с МВД. Она считает, что такого плана решения следует принимать «в судебном порядке при наличии широкой доказательной базы».
«В противном случае, они смотрятся как наспех слепленные политические дела против определенных групп журналистов и неугодных изданий. Закон в таком формате может вызвать полнейшую неразбериху», — добавила она, и отметила, что, по ее мнению, закон «мягко говоря, является сырым» и «требует доработок и пояснений».
Кроме этого, Пескова написала, что она желала бы видеть более конструктивный диалог и более справедливое отношение к представителям СМИ. Последние "то и дело попадают в опалу", – добавила она.
Ранее Дмитрий Песков, давая ответ на вопрос журналистов по поводу возможности отмены закона об иноагентах, подчеркнул, что такого рода нововведения являются радикальными. При этом он не исключил, что правоприменительная практика закона может обсуждаться.