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Ученые связали точность теста на COVID со временем суток

Елена Прошина
28 минут назад

Ученые Университета Вандербильта в США установили, что время суток, в которое был сделан тест на COVID-19, влияет на его результат. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение университета.

Ученые связали точность теста на COVID со временем суток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они обнаружили, что вероятность получения точного положительного результата теста у людей в два раза выше, если они тестировались в середине дня, по сравнению с тестированием ночью», - сказано в сообщении.

Согласно полученным данным, подтверждается гипотеза о том, что коронавирусная инфекция влияет на организм по-разному в зависимости от естественного циркадного ритма: днем зараженные клетки выделяют вирусные частицы активнее, а после 8 часов вечера вирусная нагрузка становится меньше.

«Прохождение теста на COVID-19 в оптимальное время суток повышает чувствительность теста и поможет нам быть точными в диагностике людей, которые могут быть инфицированы, но чье заболевание протекают бессимптомно», - добавил профессор биологических наук Университета Вандербильта Карл Джонсон.

Вместе с тем, если пациенты обращаются за помощью в медучреждения в середине дня, на пике выделения вируса, это может сыграть определенную роль в росте распространения COVID-19 как в больницах, так и в целом в обществе.

Ранее ученые из Женевского университета (UNIGE) в Швейцарии и Университета Людвига-Максимилиана (LMU) в Германии также зафиксировали, что активность иммунной системы изменяется в зависимости от времени суток. В связи с этим они сделали вывод, что оптимальным временем для вакцинации человека является утро - во время после пробуждения у людей иммунитет наиболее активен.

Общество,Карл Джонсон,Интерфакс,
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