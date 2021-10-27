Пока вы в маске: Минздрав изменил правила вакцинации от коронавируса

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Минздрав одобрил одновременное применение «Спутника Лайт» и вакцины от гриппа

Министерство здравоохранения России одобрило одновременное применение вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», а также вакцины против гриппа. Об этом сообщает ТАСС. В соответствующем документе, опубликованном в государственном реестре лекарственных средств, говорится, что взаимодействие вакцин от СOVID-19 и против гриппа было изучено в доклинических исследованиях. Вместе с тем уточняется, что нельзя смешивать препараты в одном шприце.

В Китае нашли коронавирус в упаковках с морепродуктами из России

Главное таможенное управление Китая обнаружило коронавирус в упаковках с морепродуктами от двух российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства. «В связи с обнаружением коронавируса в двух образцах с внешней упаковки двух партий замороженного лосося, импортированного из России, с сегодняшнего дня национальная таможня приостанавливает прием российских судов двух компаний», — говорится в сообщении китайской таможни. Следы COVID-19 нашли на товарах с грузового судна компании Eglaine Mercury и производственного предприятия Zarya LLC. В самих компаниях уточнили РБК, что Китай ввел запрет на ввоз их продукции сроком на одну неделю.

Российский бизнес предложил сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной

Представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) призвали власти бороться с пандемией всеобщей обязательной вакцинацией и отказаться от идеи закрытия непродовольственных магазинов в нерабочие дни. В организациях подчеркнули, что россияне должны иметь возможность поставить вакцину бесплатно даже в частных клиниках. Письмо с таким предложением ассоциации направили вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко. В пресс-службе кабмина подтвердили «Известиям» получение письма. Сейчас оно находится на рассмотрении в Роспотребнадзоре.

Учёный заявил об отсутствии смертей после вакцинации от COVID в России

В России не было зафиксировано летальных исходов в результате острой реакции на введение вакцины от коронавируса. Об этом в эфире Первого канала заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин. "Сейчас, когда мы говорим, что более сотни миллионов человек получили прививку, мы знаем, что нежелательные явления — это единичные случаи на миллион сделанных вакцин. В Российской Федерации в результате острой реакции на введение прививки не умер ещё никто", — сообщил учёный.

В России вырос спрос на платные прививки против COVID-19