QR-коды россиян оказались в опасности

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин заявил, что похищение QR-кода о вакцинации от COVID-19 в теории возможно. Об этом сообщают «Известия».

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По словам Вакулина, QR-код может быть украден через удаленный доступ к устройству, на котором он хранится, а также при помощи фото и видеофиксации.

Эксперт рекомендует не открывать документ в общественных, чтобы избежать похищения данных о вакцинации при помощи фото- и видеокамер. В этом случае злоумышленнику не удастся украсть QR-код или идентификатор сертификата, добавил эксперт.

«При получении даже идентификатора сертификата злоумышленник может с помощью конструктора QR кодов сам его сгенерировать (создать) для редиректа (перенаправления) на веб-сайт государственных услуг, на котором хранится информация сертификатов», — пояснил Вакулин.

Эксперт также предупредил, что злоумышленники могут как сами использовать полученную информацию, так и продавать ее.