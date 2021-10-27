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Россиян предупредили о возможной краже QR-кодов

Елена Прошина
48 минут назад

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин заявил, что похищение QR-кода о вакцинации от COVID-19 в теории возможно. Об этом сообщают «Известия».

QR-коды россиян оказались в опасности
Фото: ТАССТАСС

По словам Вакулина, QR-код может быть украден через удаленный доступ к устройству, на котором он хранится, а также при помощи фото и видеофиксации.

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Эксперт рекомендует не открывать документ в общественных, чтобы избежать похищения данных о вакцинации при помощи фото- и видеокамер. В этом случае злоумышленнику не удастся украсть QR-код или идентификатор сертификата, добавил эксперт.

«При получении даже идентификатора сертификата злоумышленник может с помощью конструктора QR кодов сам его сгенерировать (создать) для редиректа (перенаправления) на веб-сайт государственных услуг, на котором хранится информация сертификатов», — пояснил Вакулин.

Эксперт также предупредил, что злоумышленники могут как сами использовать полученную информацию, так и продавать ее.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что в 2021 году было заблокировано более чем 3,8 тыс. интернет-ресурсов, которые занимались продажей поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции и генерировали фейковые QR-коды. Тем не менее, в РНК отметили, что, несмотря на ужесточения антиковидных ограничений в России, число подобных сайтов не выросло.

Общество,Роскомнадзор,
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