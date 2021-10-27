Огромные очереди за вакциной от COVID-19 в Екатеринбурге сняли на видео

«Глядя на эти кадры, можно подумать, что в ”Меге” началась “Черная пятница”. Но нет. Это екатеринбуржцы спохватились ставить прививку от коронавируса. Люди стоят в очереди с раннего утра. Вот только вакцины хватает далеко не на всех», – отмечает канал.