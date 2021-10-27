Огромные очереди за вакциной от COVID-19 в Екатеринбурге сняли на видео

Жители Екатеринбурга встали в огромные очереди на вакцинацию от коронавируса в одном из торговых центров города. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».
«Глядя на эти кадры, можно подумать, что в ”Меге” началась “Черная пятница”. Но нет. Это екатеринбуржцы спохватились ставить прививку от коронавируса. Люди стоят в очереди с раннего утра. Вот только вакцины хватает далеко не на всех», – отмечает канал.
Ажиотаж в пунктах вакцинации в торговых центрах Екатеринбурга стал возникать после введения в регионе QR-кодов. Об этом ранее сообщал информационный портал URA.RU.