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Огромные очереди за вакциной от COVID-19 в Екатеринбурге сняли на видео

Александр Кузьмин
53 минуты назад

Жители Екатеринбурга встали в огромные очереди на вакцинацию от коронавируса в одном из торговых центров города. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

«Глядя на эти кадры, можно подумать, что в ”Меге” началась “Черная пятница”. Но нет. Это екатеринбуржцы спохватились ставить прививку от коронавируса. Люди стоят в очереди с раннего утра. Вот только вакцины хватает далеко не на всех», – отмечает канал.

Ажиотаж в пунктах вакцинации в торговых центрах Екатеринбурга стал возникать после введения в регионе QR-кодов. Об этом ранее сообщал информационный портал URA.RU.

Общество,Происшествия,Видео,РИА Ura.ru,
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