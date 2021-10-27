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Клиент всегда мертв: как прошла выставка похоронщиков в Москве

Газета.Ru
54 минуты назад

В Москве представили достижения в области похоронных услуг: международная выставка, посвященная этой сфере, «Некрополь — Tanexpo World Russia» прошла уже в 29-й раз. Несмотря на то, что это событие связано с чрезвычайно мрачной темой, каждый раз оно становится весьма зрелищным. Участники выставки стараются развлекать посетителей, которым может показаться скучным просто разглядывать полированные гробы, и привлекают моделей, одетых Панночками из гоголевского Вия или готическими дивами, устраивают показы мод на похоронную тематику и украшают стенды сверкающими черепами.

Модель на Международной выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса и мемориального искусства «Некрополь - Tanexpo 2021», Москва
1/18 Модель на Международной выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса и мемориального искусства «Некрополь - Tanexpo 2021», Москва
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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На Международной выставке «Некрополь - Tanexpo 2021» в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», Москва
2/18 На Международной выставке «Некрополь - Tanexpo 2021» в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», Москва
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
На Международной выставке «Некрополь - Tanexpo 2021» в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», Москва
3/18 На Международной выставке «Некрополь - Tanexpo 2021» в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», Москва
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Модель перед показом на Международной выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса и мемориального искусства «Некрополь - Tanexpo 2021»
4/18 Модель перед показом на Международной выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса и мемориального искусства «Некрополь - Tanexpo 2021»
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Демонстрация работы гравировального станка на Международной выставке «Некрополь-Tanexpo 2021»
5/18 Демонстрация работы гравировального станка на Международной выставке «Некрополь-Tanexpo 2021»
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»
На Международной выставке «Некрополь - Tanexpo 2021» в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», Москва
6/18 На Международной выставке «Некрополь - Tanexpo 2021» в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», Москва
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Модель во время показа на Международной выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса и мемориального искусства «Некрополь - Tanexpo 2021»
7/18 Модель во время показа на Международной выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса и мемориального искусства «Некрополь - Tanexpo 2021»
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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На Международной выставке «Некрополь - Tanexpo 2021» в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», Москва
8/18 На Международной выставке «Некрополь - Tanexpo 2021» в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», Москва
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»
Посетительница Международной выставки «Некрополь-Tanexpo 2021», Москва
9/18 Посетительница Международной выставки «Некрополь-Tanexpo 2021», Москва
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Гробы, представленные на Международной выставке «Некрополь-Tanexpo 2021», Москва
10/18 Гробы, представленные на Международной выставке «Некрополь-Tanexpo 2021», Москва
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»
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Участницы Международной выставки «Некрополь-Tanexpo 2021», Москва
11/18 Участницы Международной выставки «Некрополь-Tanexpo 2021», Москва
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»
Модель во время показа на Международной выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса и мемориального искусства «Некрополь - Tanexpo 2021», Москва
12/18 Модель во время показа на Международной выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса и мемориального искусства «Некрополь - Tanexpo 2021», Москва
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
На Международной выставке «Некрополь - Tanexpo 2021» в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», Москва
13/18 На Международной выставке «Некрополь - Tanexpo 2021» в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», Москва
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Во время показа одежды для покойных на Международной выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса и мемориального искусства «Некрополь - Tanexpo 2021», Москва
14/18 Во время показа одежды для покойных на Международной выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса и мемориального искусства «Некрополь - Tanexpo 2021», Москва
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
На Международной выставке «Некрополь - Tanexpo 2021» в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», Москва
15/18 На Международной выставке «Некрополь - Tanexpo 2021» в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», Москва
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
На Международной выставке «Некрополь - Tanexpo 2021» в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», Москва
16/18 На Международной выставке «Некрополь - Tanexpo 2021» в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», Москва
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Модель на Международной выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса и мемориального искусства «Некрополь - Tanexpo 2021», Москва
17/18 Модель на Международной выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса и мемориального искусства «Некрополь - Tanexpo 2021», Москва
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
На Международной выставке «Некрополь - Tanexpo 2021» в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», Москва
18/18 На Международной выставке «Некрополь - Tanexpo 2021» в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», Москва
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»
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