Россияне массово отказались от отдыха в Крыму

Российские туристы начали массово отказываться от отдыха в Крыму после того, как власти региона обязали гостиницы заселять гостей только после предъявления отрицательного теста или QR-кода. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Так, опрошенные агентством эксперты отметили отмену до 20 процентов от всех бронирований после введения антиковидных ограничений на полуострове. Вместо этого путешественники выбирают либо проживание в частных апартаментах, либо поездки за границу.

«После внедрения QR-кодов уже можно сделать следующий прогноз. На бронирование отелей повлияет в объеме 15-20 процентов. Мы сейчас ведем обзвон забронировавших на ближайшие две недели», — подтвердила информацию генеральный директор курортного комплекса Феодосии «Алые паруса» Анна Нерозина.

Эксперт добавила, что в сложившейся ситуации объекты размещения могут потерять от 50 до 80 процентов дохода. При этом на восстановление отелям потребуется примерно три месяца.

По прогнозу председателя Крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, на ноябрьских праздниках загрузка отелей составит 25-30 процентов.

«Отмены у нас, конечно же, есть. Но они не имеют массовый характер. При этом я и не могу сказать, что у нас были ажиотажные бронирования на ноябрьские праздники», — подчеркнул он.