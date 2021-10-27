В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 84.58
Войти в почту

Россияне массово отказались от отдыха в Крыму из-за введения QR-кодов

Lenta.ruиещё 1
55 минут назад

Российские туристы начали массово отказываться от отдыха в Крыму после того, как власти региона обязали гостиницы заселять гостей только после предъявления отрицательного теста или QR-кода. Об этом сообщает «Интерфакс».

Россияне массово отказались от отдыха в Крыму
Фото: ТАССТАСС

Так, опрошенные агентством эксперты отметили отмену до 20 процентов от всех бронирований после введения антиковидных ограничений на полуострове. Вместо этого путешественники выбирают либо проживание в частных апартаментах, либо поездки за границу.

«После внедрения QR-кодов уже можно сделать следующий прогноз. На бронирование отелей повлияет в объеме 15-20 процентов. Мы сейчас ведем обзвон забронировавших на ближайшие две недели», — подтвердила информацию генеральный директор курортного комплекса Феодосии «Алые паруса» Анна Нерозина.

Эксперт добавила, что в сложившейся ситуации объекты размещения могут потерять от 50 до 80 процентов дохода. При этом на восстановление отелям потребуется примерно три месяца.

По прогнозу председателя Крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, на ноябрьских праздниках загрузка отелей составит 25-30 процентов.

«Отмены у нас, конечно же, есть. Но они не имеют массовый характер. При этом я и не могу сказать, что у нас были ажиотажные бронирования на ноябрьские праздники», — подчеркнул он.

Ранее в октябре власти Крыма ужесточили правила бронирования и заселения в отели полуострова. Согласно изменениям в указе главы региона о режиме повышенной готовности, для заселения в отели полуострова необходимо предъявить не только QR-код, но и отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов.

Общество,Анна Нерозина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители