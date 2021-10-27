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Глава «ЛизаАлерт»: прошу считать мои слова обращением к Бастрыкину

News.ru
23 минуты назад

Председатель поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев в интервью NEWS.ru обратился к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину в связи с результатом поисков «пропавшей» ранее Светланы Светличной. Её поиски, в которых были задействованы силы московской полиции и «ЛизаАлерт», оказались ненужными: актриса нашлась на съёмках телевизионного шоу. Сергеев попросил Бастрыкина дать адекватную оценку этой истории и выразил надежду, что в СК РФ достаточно профессионалов, способных проанализировать произошедшее и сделать выводы.

— Какой реакции вы ждёте от Александра Бастрыкина?

— Я прошу Александра Ивановича, взявшего под личный контроль расследование обстоятельств исчезновения Светланы Светличной, дать квалифицированную оценку случившейся истории.

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Я очень надеюсь, что личный контроль председателя СК не заканчивается на этапе обнаружения пропавшего человека.

Из-за того, что «ЛизаАлерт» направил на поиск Светличной, которая нашлась на ток-шоу, массу ресурсов, мы не успели спасти человека, пропавшего в лесу в Люберцах. И человек погиб. Это самое страшное. Мы хотели бы быть быстрее, мощнее, мобильнее. Но в этот раз нас не хватило.

— Вы считаете историю с исчезновением Светличной спектаклем, пиар-ходом актрисы и телеканалов?

— Из этических соображений я воздержусь от ответа на ваш вопрос. Поэтому я и прошу Александра Бастрыкина дать адекватную оценку случившемуся, чтобы установить, были ли какие-либо нарушения и есть ли виновные в этом или нет.

Хочу сказать одно: мы платим налоги, на эти налоги в стране работает много ведомств, в данном случае — прокуратура и СК.

И я верю, что там достаточно профессионалов, которые смогут найти это моё обращение в Интернете и выполнить просьбу о проверке случившегося. Мы поисковики, ежедневно мы сталкиваемся с десятками поисков, а в сезон — с сотнями. И нам некогда строчить официальные документальные обращения в СК, это не наша история.

В данном случае крайне важно разобраться в обстоятельствах исчезновения и поиска Светличной. И я очень прошу Александра Ивановича Бастрыкина сделать это. Как надеюсь и на то, что с тем же вниманием и с теми же силами, с какими полиция искала Светлану Светличную, она будет искать всех пропавших людей в возрасте. А не только знаменитостей, жизни которых вызывают в обществе такой резонанс.

Общество,Видео,Григорий Сергеев,Александр Бастрыкин,Генпрокуратура РФ,СКР,
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