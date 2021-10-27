До миллиона рублей: за нарушения в нерабочие дни будут штрафовать

Опрошенные Life эксперты рассказали, что российским работодателям, которые нарушат правила труда в нерабочую неделю, грозят штрафы до миллиона рублей. При этом сотрудников компаний-нарушителей наказывать не будут.

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Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.

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В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе приостановят работу всех предприятий, за исключением организаций, важных для городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций.

Приостановка работы коснется сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, а также кинотеатров. В детских садах и школах на время нерабочих дней объявлены каникулы, а для студентов колледжей и вузов временно ввели дистанционное обучение.

Кроме того, московским компаниям необходимо отправить на удаленку не менее 30 процентов сотрудников с 25 октября по 25 февраля 2022 года.

Адвокат Андрей Андреев объяснил, что нерабочие дни не касаются сотрудников непрерывно действующих организаций, больниц и аптек, СМИ, а также предприятий, которые обеспечивают население продуктами, товарами первой необходимости или проводят неотложные ремонтные работы.

В обязанности работодателя, чьи сотрудники остаются на работе, входит соблюдение профилактических мер, в том числе обеспечение людей санитайзерами, проведение полноценной уборки и проверка температуры на входе. Нарушителям-юрлицам грозят штрафы в 100 - 300 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям - 30 - 50 тыс.

Андреев отметил, что на сотрудников компании-нарушителя наказание не распространяется.

Пр словам юриста Европейской юридической службы Эрдни Манджиева, если халатность работодателя повлекла вред здоровью или смерть человека, компанию могут оштрафовать на миллион рублей и приостановить ее деятельность на 90 суток.

Сотрудник департамента экономических исследований CMS Institute Николай Переславский напомнил, что физическим лицам штрафы грозят за нарушение режима самоизоляции (он действует для заболевших COVID-19 и их контактов). Штрафы достигают 40 тыс. рублей, а если это повлекло вред здоровью других людей - 300 тыс.