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«Украдено Украиной»: в Крыму нашли замену скифскому золоту

Анна Безрукова
27 минут назад

В Крыму выступили с идеей заменить золото скифов в музеях республики, которое суд Амстердама решил не возвращать полуострову, табличками «Украдено Украиной». Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, сообщает РИА Новости.

«Украдено Украиной»: в Крыму нашли замену скифскому золоту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Крымская коллекция скифского золота была по факту украдена у крымчан. Поэтому было бы логичным на каждую пустую витрину, где могли бы выставляться наши артефакты, в музеях Керчи, Симферополя или Бахчисарая установить табличку: с надписью «Украдено Украиной в Амстердаме»", – сказал он.

Также Крючков сравнил действия властей Киева с поведением нацистов в период Великой отечественной войны.

«Ими были вывезены картины и предметы старины из Крыма, и сейчас власти Украины следуют по их пути», — подчеркнул он. Невзирая на это, чиновник высказал уверенность в том, что культурные ценности все равно когда-либо вернуться в Крым.

Аналогичное мнение выразил и руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он тоже отметил, что коллекция была фактически украдена у Крыма, и заявил, что имеющие отношение к «краже» лица обязаны понести ответственность в соответствии с международным правом и законодательством РФ.

Скифское золото: из-за чего спорили Крым и Украина

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов оценил решение апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту как «возмутительное, несправедливое и неправовое, но ожидаемое», а также сравнил его с бесцеремонным рейдерским захватом. Руководитель республики считает, что в суде «пошли на поводу у истеричных требований представителей киевского режима».

Общество,Олег Крючков,Юрий Гемпель,Сергей Аксенов,РИА Новости,
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