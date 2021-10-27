«Украдено Украиной»: в Крыму нашли замену скифскому золоту

В Крыму выступили с идеей заменить золото скифов в музеях республики, которое суд Амстердама решил не возвращать полуострову, табличками «Украдено Украиной». Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, сообщает РИА Новости.

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«Крымская коллекция скифского золота была по факту украдена у крымчан. Поэтому было бы логичным на каждую пустую витрину, где могли бы выставляться наши артефакты, в музеях Керчи, Симферополя или Бахчисарая установить табличку: с надписью «Украдено Украиной в Амстердаме»", – сказал он.

Также Крючков сравнил действия властей Киева с поведением нацистов в период Великой отечественной войны.

«Ими были вывезены картины и предметы старины из Крыма, и сейчас власти Украины следуют по их пути», — подчеркнул он. Невзирая на это, чиновник высказал уверенность в том, что культурные ценности все равно когда-либо вернуться в Крым.

Аналогичное мнение выразил и руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он тоже отметил, что коллекция была фактически украдена у Крыма, и заявил, что имеющие отношение к «краже» лица обязаны понести ответственность в соответствии с международным правом и законодательством РФ.