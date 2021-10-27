«Украдено Украиной»: в Крыму нашли замену скифскому золоту

В Крыму выступили с идеей заменить золото скифов в музеях республики, которое суд Амстердама решил не возвращать полуострову, табличками «Украдено Украиной». Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, сообщает РИА Новости.
«Крымская коллекция скифского золота была по факту украдена у крымчан. Поэтому было бы логичным на каждую пустую витрину, где могли бы выставляться наши артефакты, в музеях Керчи, Симферополя или Бахчисарая установить табличку: с надписью «Украдено Украиной в Амстердаме»", – сказал он.
Также Крючков сравнил действия властей Киева с поведением нацистов в период Великой отечественной войны.
«Ими были вывезены картины и предметы старины из Крыма, и сейчас власти Украины следуют по их пути», — подчеркнул он. Невзирая на это, чиновник высказал уверенность в том, что культурные ценности все равно когда-либо вернуться в Крым.
Аналогичное мнение выразил и руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он тоже отметил, что коллекция была фактически украдена у Крыма, и заявил, что имеющие отношение к «краже» лица обязаны понести ответственность в соответствии с международным правом и законодательством РФ.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов оценил решение апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту как «возмутительное, несправедливое и неправовое, но ожидаемое», а также сравнил его с бесцеремонным рейдерским захватом. Руководитель республики считает, что в суде «пошли на поводу у истеричных требований представителей киевского режима».