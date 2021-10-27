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В России отреагировали на передачу скифского золота Украине

Елена Прошина
25 минут назад

Решение апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота — «неправосудный грабеж», сообщил ТАСС председатель правления и член президиума совета Российского исторического общества Константин Могилевский.

В России отреагировали на передачу скифского золота Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Нидерланды нарушили международно-признанный принцип неделимости музейных фондов.

«Естественно, это никакое не украинское золото, это скифское золото, которое хранилось много лет в крымских музеях, туда оно и должно быть возвращено, и туда, я уверен, оно рано или поздно вернется», — считает историк.

Окончательное решение о судьбе экспонатов не принято, предстоит апелляция и дальнейшие разбирательства. «Будем держать этот вопрос на повестке до тех пор, пока справедливость не будет восстановлена», — отметил председатель правления РИО.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил установить в музеях полуострова, которых решением суда в Нидерландах лишили коллекции скифского золота, таблички: «Украдено Украиной в Амстердаме».

В 2014 году коллекцию вывезли из Крыма на выставку в амстердамский музей Алларда Пирсона. После присоединения Крыма к России права на золото заявили музеи республики и Украина. В 2016 году окружной суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине, однако представители Крыма подали апелляцию. Разбирательства возобновились в конце 2019 года.

Общество,Олег Крючков,Константин Могилевский,ИТАР-ТАСС,
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