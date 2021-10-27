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Иммунолог рассказал об угрозе бесконечных волн коронавируса

Москва24иещё 2
1 час назад

Победа над коронавирусной инфекцией невозможна при нынешних темпах вакцинации, в случае их сохранения, человечество ожидает бесконечное количество волн COVID-19, заявил врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в интервью радио Sputnik.

Человечеству предрекли бесконечные волны коронавируса
Фото: Агентство "Москва"/Гришкин ДенисАгентство "Москва"/Гришкин Денис

По словам специалиста, не прошедшие вакцинацию люди служат своеобразной площадкой для вируса, где он может изменяться и преобразовываться в новые штаммы. Именно эта ситуация может послужить для коронавируса неиссякаемым ресурсом.

"Пока у нас в голове не будет некой нормы, что надо вакцинироваться, мы ничего не изменим. Мне жаль людей, которые погибают и болеют, но, к сожалению, люди должны сами осознать происходящее", – отметил Продеус.

Ранее вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что коронавирусная инфекция останется в мире навсегда, ей переболеет все население Земли. По его словам, дальнейшая ситуация с коронавирусом будет зависеть от скорости его изменчивости.

Раскрыто истинное происхождение коронавируса

Он пояснил, что будут возникать новые и новые волны заболеваемости, каждый человек раз в полгода-год будет переносить COVID-19 из-за неминуемого снижения иммунитета.

Общество,Евгений Тимаков,ИА Sputnik,
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