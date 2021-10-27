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Десятки российских регионов введут жесткие ограничения

Елена Прошина
15 минут назад

Вслед за Москвой около 20 субъектов России готовятся ввести жёсткие ограничения, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на источники в региональных администрациях.

Десятки российских регионов введут жесткие ограничения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Некоторые регионы используют новые меры, вводя комендантский час, блокпосты, QR-коды в автобусах. В других субъектах будут введены мягкие ограничения. При этом ограничения могут быть локально продлены после 7 ноября.

Речь идет об Омской, Брянской, Свердловской областях, Ставропольском крае, а также Хакасии. Известно, что в некоторых территориях страны впервые вводятся жёсткие ограничения из-за COVID-19. Так, в Курской области закрываются непродовольственные магазины, заведения общественного питания и кинотеатры, а посещать фитнес-клубы можно будет по QR-коду.

Напомним, в Хакасии в период с 28 октября по 7 ноября гражданам будет запрещено выходить из дома в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов), кроме работников предприятий непрерывного цикла, и некоторых категорий граждан. Жителям старше 60 лет следует находиться на самоизоляции и не покидать места проживания.

Кроме того, в городах Абакан, Саяногорск и Черногорск во время нерабочих дней приостановят работу общественного транспорта, таксистам разрешено работать при наличии справки о вакцинации, либо о перенесенном менее полугода назад коронавирусе.

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