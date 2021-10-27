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Один из первых стендап-комиков Морт Сал умер в США в возрасте 94 лет

News.ru
41 минуту назад

В США в возрасте 94 лет умер комик, актёр и социальный сатирик Морт Сал. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на помощницу комика Люси Мерсер.

Один из первых стендап-комиков Морт Сал умер в США
Фото: ReutersReuters

По словам Мерсер, Сал скончался «мирно» в своём доме в Калифорнии. Причиной смерти стала старость, сообщила женщина.

Морт Сал родился в канадском Монреале, в детстве с семьёй переехал в США. Он был одним из первопроходцев сатирической комедии и стендап-выступлений в 1950–60 годах. В 1960 году он был признан ведущим комиком нового поколения по версии журнала Time. Также он стал первым артистом, появившимся на обложке этого издания.

Сал одним из первых начал высмеивать президентов и других высокопоставленных лиц правительства страны. Также он появлялся в различных телешоу, сыграл ряд ролей в кино и организовал собственное шоу на Бродвее.

Общество,Шоу-бизнес,Журнал Time,
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