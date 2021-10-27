Билеты в Турцию и Египет подорожали до 450 тысяч рублей

Стоимость билетов на самолет в Турцию в предстоящие нерабочие и праздничные дни выросла до 350 тысяч рублей. При этом перелет в Египет будет стоить максимум 450 тысяч рублей в одну сторону, сообщает издание «Известия» со ссылкой на сервис Aviasales.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам представителей авиакомпаний и туроператоров, стоимость билетов выросла из-за резкого повышения спроса на перелеты на популярные у россиян курорты Египта и Турции и быстрой заполняемости кресел в самолетах и номеров в отелях. Конец октября и начало ноября — традиционно период высокого спроса на туры и перелеты из-за школьных каникул и праздника 4 ноября. В этом году высокий спрос был подогрет введением в России ограничений из-за пандемии COVID-19.

По последним данным, стоимость авиабилетов разных авиакомпаний с вылетом 29 октября по маршруту Москва — Хургада находится в диапазоне от 62,5 тысяч рублей до 450 тысяч рублей, а из Москвы в Шарм-эш-Шейх — от 50 до 350 тысяч рублей в одну сторону. Билет из Москвы в Анталью обходится в 352 тысяч рублей.