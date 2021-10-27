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В Госдуме выступили за обязательную вакцинацию от COVID-19

Елена Прошина
15 минут назад

Депутат Госдумы России Рифат Шайхутдинов выступил с инициативой, согласно которой, всех россиян предлагается обязать пройти вакцинацию от COVID-19, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление парламентария.

В Госдуме выступили за обязательную вакцинацию от COVID-19
Фото: ТАССТАСС

«Может быть, пора уже вернуться к этому законопроекту и дать поручение Комитету вернуть его в повестку, и сделать эту прививку, наконец-то, обязательной?», — предложил народный избранник.

Он напомнил, что в прошлом созыве Госдумы вопрос обязательной вакцинации был приостановлен практически единогласным решением депутатов.

О предложении Шайхутдинова высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, у субъектов имеются в полном объеме полномочия для противодействия распространению коронавируса.

«Если у Правительства других возможностей нет или они себя, исчерпали, конечно, можно обсуждать и такой путь», — отметил Володин.

Депутатам следует начать с себя и вакцинироваться, считает председатель Госдумы.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации, поскольку любое навязанное решение можно обойти. При этом глава государства напомнил, что в России обязательная вакцинация возможна, только если она внесена в национальный календарь профилактических прививок.

Общество,Рифат Шайхутдинов,Вячеслав Володин,Владимир Путин,
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