В Госдуме выступили за обязательную вакцинацию от COVID-19

Депутат Госдумы России Рифат Шайхутдинов выступил с инициативой, согласно которой, всех россиян предлагается обязать пройти вакцинацию от COVID-19, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление парламентария.

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«Может быть, пора уже вернуться к этому законопроекту и дать поручение Комитету вернуть его в повестку, и сделать эту прививку, наконец-то, обязательной?», — предложил народный избранник.

Он напомнил, что в прошлом созыве Госдумы вопрос обязательной вакцинации был приостановлен практически единогласным решением депутатов.

О предложении Шайхутдинова высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, у субъектов имеются в полном объеме полномочия для противодействия распространению коронавируса.

«Если у Правительства других возможностей нет или они себя, исчерпали, конечно, можно обсуждать и такой путь», — отметил Володин.

Депутатам следует начать с себя и вакцинироваться, считает председатель Госдумы.