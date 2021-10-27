В Госдуме выступили за обязательную вакцинацию от COVID-19

Депутат Госдумы России Рифат Шайхутдинов выступил с инициативой, согласно которой, всех россиян предлагается обязать пройти вакцинацию от COVID-19, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление парламентария.
«Может быть, пора уже вернуться к этому законопроекту и дать поручение Комитету вернуть его в повестку, и сделать эту прививку, наконец-то, обязательной?», — предложил народный избранник.
Он напомнил, что в прошлом созыве Госдумы вопрос обязательной вакцинации был приостановлен практически единогласным решением депутатов.
О предложении Шайхутдинова высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, у субъектов имеются в полном объеме полномочия для противодействия распространению коронавируса.
«Если у Правительства других возможностей нет или они себя, исчерпали, конечно, можно обсуждать и такой путь», — отметил Володин.
Депутатам следует начать с себя и вакцинироваться, считает председатель Госдумы.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации, поскольку любое навязанное решение можно обойти. При этом глава государства напомнил, что в России обязательная вакцинация возможна, только если она внесена в национальный календарь профилактических прививок.