Эксперт предупредил о риске кражи QR-кода

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, что теоретически хакеры могут похитить QR-код для подтверждения вакцинации от коронавируса. Для этого они используют удаленный доступ к устройству, на котором он хранится, а также фото или видеофиксацию, рассказал эксперт в интервью "Известиям".

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"При получении даже идентификатора сертификата злоумышленник может с помощью конструктора QR кодов сам его сгенерировать для редиректа [перенаправления] на веб-сайт государственных услуг, на котором хранится информация сертификатов", — уточнил Вакулин.

Чтобы избежать похищения QR-кода о вакцинации с помощью видеокамер или фотоаппаратов, не стоит раскрывать документ в общественных местах, предупредил эксперт. Кроме того, злоумышленники могут не только использовать полученную информацию, но и продавать ее, резюмировал Вакулин.