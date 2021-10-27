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Россиян предупредили о возможности кражи QR-кода

Газета.Ruиещё 1
43 минуты назад

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, что теоретически хакеры могут похитить QR-код для подтверждения вакцинации от коронавируса. Для этого они используют удаленный доступ к устройству, на котором он хранится, а также фото или видеофиксацию, рассказал эксперт в интервью "Известиям".

Эксперт предупредил о риске кражи QR-кода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"При получении даже идентификатора сертификата злоумышленник может с помощью конструктора QR кодов сам его сгенерировать для редиректа [перенаправления] на веб-сайт государственных услуг, на котором хранится информация сертификатов", — уточнил Вакулин.

Чтобы избежать похищения QR-кода о вакцинации с помощью видеокамер или фотоаппаратов, не стоит раскрывать документ в общественных местах, предупредил эксперт. Кроме того, злоумышленники могут не только использовать полученную информацию, но и продавать ее, резюмировал Вакулин.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что с марта 2021 года были удалены или заблокированы 3816 интернет-ресурсов, которые осуществляли продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 и генерирующих фейковые QR-коды для посещения общественных мероприятий.

Общество,Интернет,Роскомнадзор,газета "Известия",
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