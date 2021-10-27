Центр им. Гамалеи заявил об отсутствии смертей из-за вакцинации от COVID

В России не было зафиксировано летальных исходов в результате острой реакции на введение вакцины от коронавируса. Об этом в эфире Первого канала заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

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Сейчас, когда мы говорим, что более сотни миллионов человек получили прививку, мы знаем, что нежелательные явления — это единичные случаи на миллион сделанных вакцин. В Российской Федерации в результате острой реакции на введение прививки не умер ещё никто, — сообщил учёный.

По словам Гущина, технологически российские разработчики вакцины могут менять её для каждого нового штамма, однако в этом нет необходимости, поскольку старая вакцина работает эффективно и «менять её не имеет смысла».

Мы имеем данные когортного исследования, которые показывают, что эффективность защиты «Спутника V» от клинически выраженного ковида у нас 83%, эффективность защиты от госпитализации — 90%, защита от смерти — 95%, это новый «дельта»-штамм и его дочерние линии, которые циркулируют в Москве с июня этого года, — подчеркнул учёный.