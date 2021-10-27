Центр им. Гамалеи заявил об отсутствии смертей из-за вакцинации от COVID

В России не было зафиксировано летальных исходов в результате острой реакции на введение вакцины от коронавируса. Об этом в эфире Первого канала заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.
Сейчас, когда мы говорим, что более сотни миллионов человек получили прививку, мы знаем, что нежелательные явления — это единичные случаи на миллион сделанных вакцин. В Российской Федерации в результате острой реакции на введение прививки не умер ещё никто, — сообщил учёный.
По словам Гущина, технологически российские разработчики вакцины могут менять её для каждого нового штамма, однако в этом нет необходимости, поскольку старая вакцина работает эффективно и «менять её не имеет смысла».
Мы имеем данные когортного исследования, которые показывают, что эффективность защиты «Спутника V» от клинически выраженного ковида у нас 83%, эффективность защиты от госпитализации — 90%, защита от смерти — 95%, это новый «дельта»-штамм и его дочерние линии, которые циркулируют в Москве с июня этого года, — подчеркнул учёный.