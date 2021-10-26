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Онищенко оценил вероятность «комендантского часа» в Москве

Елена Прошина
6 минут назад

Запретить пребывание после определенного времени на улице в нерабочие дни в Москве не получится. В Хакасии же «комендантский час» обоснован, считает бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Онищенко оценил вероятность «комендантского часа» в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все в комплексе надо делать. Нужно ли это в других регионах? Нет ни одной меры, которая самостоятельно решит эту проблему. Это комплекс мер, на первом месте стоит вакцинация. Ограничение вечернее в Москве не получится, Москва это огромный город, в котором есть круглосуточный ритм работы. В Хакасии это ограничение уместное, потому что заболеваемость высокая и растет. Но нужен комплекс мер: вакцинация, ограничение передвижения, ношение масок и так далее. Если мы вакцинируем хотя бы 70% населения, это прекратит эпидемиологический процесс, но у нас же цифры еще и до половины не добрались», — пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» Онищенко.

В российском регионе вводят комендантский час

По его словам, введение запрета на пребывание граждан на улице с 22:00 до 6:00 в нерабочие дни в Хакасии также обусловлено самыми низкими темпами вакцинации по стране. Онищенко подчеркнул, что любое ограничение в каждом отдельном регионе России с учетом конкретной обстановки работает только на пользу.

Общество,Геннадий Онищенко,
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