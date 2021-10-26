Онищенко оценил вероятность «комендантского часа» в Москве

«Все в комплексе надо делать. Нужно ли это в других регионах? Нет ни одной меры, которая самостоятельно решит эту проблему. Это комплекс мер, на первом месте стоит вакцинация. Ограничение вечернее в Москве не получится, Москва это огромный город, в котором есть круглосуточный ритм работы. В Хакасии это ограничение уместное, потому что заболеваемость высокая и растет. Но нужен комплекс мер: вакцинация, ограничение передвижения, ношение масок и так далее. Если мы вакцинируем хотя бы 70% населения, это прекратит эпидемиологический процесс, но у нас же цифры еще и до половины не добрались», — пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» Онищенко.