Рекордное число пациентов попало на ИВЛ в Подмосковье

В Московской области пациентами с новой коронавирусной инфекцией заняты свыше 500 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Это рекордный показатель для региона, Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».

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По словам Воробьёва, здравоохранение в регионе работает «на пределе». Пациентами с коронавирусом занято порядка 10 тысяч коек. Большинство из них — граждане, не прошедшие вакцинацию.

Мы видим, что сегодня 80% на койках — люди невакцинированные. Мы видим достаточно агрессивный вирус, распространение заболевания за более короткие сроки — два-три дня. Большое поражение лёгких — у нас рекордное количество ИВЛ сегодня работает: 502 на сегодняшнее утро, — сказал Андрей Воробьёв.

Губернатор также отметил, что в последние два дня в Московской области наблюдается увеличение количества желающих вакцинироваться от коронавируса. Ранее это число составляло 4–5 тысяч человек, теперь показатель вырос до 10 тысяч.