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В Подмосковье на ИВЛ попало рекордное количество пациентов с COVID

News.ru
30 минут назад

В Московской области пациентами с новой коронавирусной инфекцией заняты свыше 500 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Это рекордный показатель для региона, Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».

Рекордное число пациентов попало на ИВЛ в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Воробьёва, здравоохранение в регионе работает «на пределе». Пациентами с коронавирусом занято порядка 10 тысяч коек. Большинство из них — граждане, не прошедшие вакцинацию.

Мы видим, что сегодня 80% на койках — люди невакцинированные. Мы видим достаточно агрессивный вирус, распространение заболевания за более короткие сроки — два-три дня. Большое поражение лёгких — у нас рекордное количество ИВЛ сегодня работает: 502 на сегодняшнее утро, — сказал Андрей Воробьёв.

Губернатор также отметил, что в последние два дня в Московской области наблюдается увеличение количества желающих вакцинироваться от коронавируса. Ранее это число составляло 4–5 тысяч человек, теперь показатель вырос до 10 тысяч.

Почему привитые от COVID попадают в реанимацию и на ИВЛ

Ранее стало известно, что обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан ввели власти всех регионов России.

Общество,Андрей Воробьев,
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