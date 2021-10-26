Эпидемиолог объяснил малое количество нерабочих дней

Небольшое количество нерабочих дней объясняется сократившимся инкубационным периодом коронавируса, который наблюдается у дельта-штамма, заявил замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, сейчас COVID-19 проявляется за неделю. Такое заявление он сделал в эфире «России 24».

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В целом, учитывая то обстоятельство, что доминирует «дельта», инкубационный период значительно сократился, <...> он уже около недели, а не 14 дней, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что пациент наиболее заразен за два дня до проявления клинических симптомов болезни. Поэтому период, который был выбран для нерабочих дней, оправдан, заключил он.

20 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. При этом региональные власти получили право самостоятельно расширять период выходных.