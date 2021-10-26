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Эпидемиолог объяснил малое количество нерабочих дней

News.ru
9 минут назад

Небольшое количество нерабочих дней объясняется сократившимся инкубационным периодом коронавируса, который наблюдается у дельта-штамма, заявил замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, сейчас COVID-19 проявляется за неделю. Такое заявление он сделал в эфире «России 24».

Эпидемиолог объяснил малое количество нерабочих дней
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

В целом, учитывая то обстоятельство, что доминирует «дельта», инкубационный период значительно сократился, <...> он уже около недели, а не 14 дней, — подчеркнул он.

В России призвали продлить нерабочие дни до Нового года

Эксперт отметил, что пациент наиболее заразен за два дня до проявления клинических симптомов болезни. Поэтому период, который был выбран для нерабочих дней, оправдан, заключил он.

20 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. При этом региональные власти получили право самостоятельно расширять период выходных.

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в мегаполисе закроются непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны будут работать только навынос. Те или иные меры на период нерабочих дней приняли многие регионы.

Общество,Александр Горелов,Сергей Собянин,Владимир Путин,Роспотребнадзор,
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