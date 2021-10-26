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Суд потребовал с шестилетней девочки 6 тысяч за отопление

Елена Прошина
1 час назад

В Колыванском районе Новосибирской области шестилетнюю Полину Шевелеву снова попытались оштрафовать. Девочке пришла повестка в суд из-за неуплаты долгов за отопление, сообщает KP.ru.

Суд потребовал с шестилетней девочки 6 тысяч за отопление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания «СибТЭК» уже и раньше пыталась взыскать деньги с ребенка, которые задолжала ее скончавшаяся мать. Речь шла о сумме в 26 тысяч рублей. Вопрос получилось урегулировать, к ответу были призваны официальные представители девочки, а долг уменьшили до 12 тысяч рублей.

Однако дядя девочки Роман Шевелев заявил, что нашел в почтовом ящике очередное извещение из суда.

«Как оказалось, мировой суд вынес еще одно решение, теперь Полина должна заплатить за отопление 6 тысяч рублей. Причем основной долг составляет 3787 рублей, а пени — 2575 рублей. <…> Откуда такое начисление? Кроме того, мы об этом суде ничего не знали. Мало того что в прошлый раз ребенка в суд потащили, всех на уши поставили, так сейчас вообще все тихо сделали, об этом суде никто и не знал», - заявил Шевелев.

По словам дяди ребенка, квартира, на оплату которой копятся долги, поделена на четыре доли. Одна из них принадлежит Полине как наследнику умершей женщины. Но в настоящее время жилье пустует.

«Я звонил в компанию, чтобы узнать, откуда долг. Мне сказали, что это сделали перерасчет еще с прошлых 12 тысяч», — рассказал мужчина.

Сейчас Роман работает над обращением к прокурору Новосибирской области, чтобы он повлиял на решение ситуации.

В энергетической компании же сообщили, что ситуация уже разрешилась, приговор суда отменен и конфликт с родственниками улажен.

Общество,Комсомольская правда,
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