Суд потребовал с шестилетней девочки 6 тысяч за отопление

«Как оказалось, мировой суд вынес еще одно решение, теперь Полина должна заплатить за отопление 6 тысяч рублей. Причем основной долг составляет 3787 рублей, а пени — 2575 рублей. <…> Откуда такое начисление? Кроме того, мы об этом суде ничего не знали. Мало того что в прошлый раз ребенка в суд потащили, всех на уши поставили, так сейчас вообще все тихо сделали, об этом суде никто и не знал», - заявил Шевелев.