Суд потребовал с шестилетней девочки 6 тысяч за отопление

В Колыванском районе Новосибирской области шестилетнюю Полину Шевелеву снова попытались оштрафовать. Девочке пришла повестка в суд из-за неуплаты долгов за отопление, сообщает KP.ru.
Компания «СибТЭК» уже и раньше пыталась взыскать деньги с ребенка, которые задолжала ее скончавшаяся мать. Речь шла о сумме в 26 тысяч рублей. Вопрос получилось урегулировать, к ответу были призваны официальные представители девочки, а долг уменьшили до 12 тысяч рублей.
Однако дядя девочки Роман Шевелев заявил, что нашел в почтовом ящике очередное извещение из суда.
«Как оказалось, мировой суд вынес еще одно решение, теперь Полина должна заплатить за отопление 6 тысяч рублей. Причем основной долг составляет 3787 рублей, а пени — 2575 рублей. <…> Откуда такое начисление? Кроме того, мы об этом суде ничего не знали. Мало того что в прошлый раз ребенка в суд потащили, всех на уши поставили, так сейчас вообще все тихо сделали, об этом суде никто и не знал», - заявил Шевелев.
По словам дяди ребенка, квартира, на оплату которой копятся долги, поделена на четыре доли. Одна из них принадлежит Полине как наследнику умершей женщины. Но в настоящее время жилье пустует.
«Я звонил в компанию, чтобы узнать, откуда долг. Мне сказали, что это сделали перерасчет еще с прошлых 12 тысяч», — рассказал мужчина.
Сейчас Роман работает над обращением к прокурору Новосибирской области, чтобы он повлиял на решение ситуации.
В энергетической компании же сообщили, что ситуация уже разрешилась, приговор суда отменен и конфликт с родственниками улажен.