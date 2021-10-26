"Боимся выйти из дома": в Новой Москве нашли способ противостоять мигрантам

В поселении Сосенское в Новой Москве жители создают группы самообороны, чтобы защитить женщин от мигрантов. Такую информацию сообщило издание «Собеседник».

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По словам местной жительницы по имени Татьяна, активисты создали в Telegram группу «Вежливые люди». По заявкам мужчины и даже целые семьи провожают одиноких женщин и девушек от метро до дома.

«В вечернее время боимся выйти на улицу, помимо того, что они (мигранты – прим. ред.) ходят группами, ещё и в нетрезвом состоянии. Иногда вечером на асфальте видим лужи крови, неоднократно слышали перестрелку. У нас одно отделение полиции, которое не может охватить все случаи в районе», — рассказала женщина.

Глава поселения Кирилл Бармашев подтвердил информацию и заявил, что жители создают легальные отряды дружинников, которые имеют при себе удостоверения, а также группы поддержки, которые провожают женщин.

При этом опасения появились не на пустом месте, поскольку за последние полтора месяца в районе произошло одно изнасилование и две попытки изнасилования. Иностранцы, которых боятся местные, работают на продрынке «Фуд Сити», стройрынке «Славянский базар», а также занимаются ремонтом в квартирах.

В свою очередь, член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод заявил, что достоверность информации об увеличении преступности со стороны приезжих необходимо проверить. По мнению чиновника, «неформальное образование» ни к чему хорошему не приведут, поскольку могут привести к столкновениям и самосуду, сообщает «Московская газета».