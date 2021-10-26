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Что делать, если разбили ртутный градусник дома

Елена Прошина
10 минут назад

В период пандемии коронавируса одним из наиболее распространенных симптомов заболевания является повышенная температура, измеряя которую можно случайно разбить ртутный градусник. Чем это опасно и как действовать, читайте в материале "Рамблера".

Что делать, если разбили ртутный градусник дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В чем опасность?

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Ртуть относится к первому классу опасности, то есть считается крайне опасным химическим веществом. В организм человека она попадает чаще всего с не имеющими запаха парами.

Воздействие ртути даже в небольших количествах может привести к проблемам со здоровьем и тяжелому отравлению. Этот металл оказывает токсическое влияние на нервную, пищеварительную и иммунную системы, а также легкие, почки, кожу и глаза.

Как поступить?

В случае, если вы разбили ртутный термометр, из него выльется несколько шариков металла. Это считается небольшим количеством, которое вы можете убрать самостоятельно, или же обратиться в специализированные службы.

Если вы решили убрать ртуть, не прибегая к услугам профессионалов, необходимо:

  1. Вывести всех (в первую очередь - детей) из помещения;
  2. Закрыть дверь и открыть окно.
  3. Защитить органы дыхания как минимум марлевой маской;
  4. Подготовить лист бумаги и крупную иглу или медицинскую грушу, а также стеклянную тару с плотно закрывающейся крышкой;
  5. Собрать ртуть.

Как именно собирать?

Во-первых, ни в коем случае нельзя использовать веник и пылесос. Веник только расщепляет шарики ртути, чем увеличивает их количество, а скорость движения воздуха в пылесосе способствует испарению жидкого металла.

Во-вторых, собрать ртуть можно при помощи обычного листа бумаги и небольшой иглы или спицы, а также с помощью медицинской груши или шприца.

Жидкий металл вместе с предметами, с помощью которых его собирали, необходимо поместить в банку и плотно закрыть крышкой. А место разлива ртути необходимо тщательно вымыть.

В-третьих, банку с металлом, как и сам разбитый градусник, нельзя просто выбросить в мусоропровод, потребуется обратиться к специалистам любого демеркуризационного центра.

Как проявляется отравление ртутью?

Симптомы отравления парами ртути проявляются через 8–24 часа в форме общей слабости, головной боли, боли при глотании, в также повышении температуры.

Немного позднее начинают болеть десны, появляются боли в животе, желудочные расстройства, иногда и воспаление легких.

Если вы почувствовали один из этих симптомов, необходимо срочно обратиться к врачу.

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