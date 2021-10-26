«Абсолютное безобразие»: Познер об отчислении студентов «Останкино»

Ведущий Первого канала и журналист Владимир Познер высказался об отчислении шестерых студентов «Высшей школы "Останкино"» из-за лайка комментария с критикой учебного заведения. Слова журналиста и его оценку решения руководства учебного заведения приводит издание «Подъем».

Телеведущий, проводивший в «Высшей школе "Останкино"» мастер-классы, назвал ситуацию с отчислением студентов странной.

«Какая там на самом деле ситуация, я не знаю. Но если это все так, то это довольно странный метод улаживания какого-то недовольства. Я бы сказал, что такая реакция останкинской школы — это абсолютное безобразие», — отметил Познер.

Несколько студентов «Высшей школы "Останкино"» заявили, что их отчислили из-за лайков к негативному комментарию об учебном заведении в социальной сети Instagram. О произошедшем URA.RU рассказала одна из отчисленных студенток Алиса Тимченко.

По ее словам, в общей сложности отчислили шесть студентов. Все они поставили лайк к сообщению, в котором критиковалось решение школы приостановить занятия на время ограничений, введенных из-за коронавируса. При этом, как отметила Тимченко, студенты должны были полностью оплачивать обучение.

Девушке передали, что решение об отчислении принял учредитель школы. При этом с руководством, учебной частью и директором Тимченко поговорить не дали.

«Вы поддержали абсолютно отвратительный комментарий о школе, которая старается делать для вас максимум возможного и невозможного. Это мерзко», — ответили Тимченко со страницы «Высшей школы "Останкино"» в Instagram.

Другая студентка Алина Темирчиева, которая также оказалась в числе отчисленных, рассказала изданию «Подъем», что сообщение о блокировке пропусков в школу пришло почти сразу. После этого аккаунт школы в социальной сети удалил негативную запись со страницы.

«На связь с нами директор так и не вышла», — добавила бывшая студентка.

Директор «Высшей школы "Останкино"» Любовь Соколова отказалась комментировать «Подъему» отчисление студентов. Однако руководитель Высших режиссерских курсов Дмитрий Астрахан в беседе с URA.RU назвал произошедшее нелепым недоразумением.

«Навряд ли кого-то могут отчислить, платный вуз. Отчислять за лайк нельзя, нужно разобраться. Я не знаю, что там точно произошло», — отметил он.

Студентка Высшей школы «Останкино» Алиса Тимченко в разговоре с NEWS.ru раскрыла детали своего отчисления из учебного заведения после лайка под публикацией в Instagram-аккаунте учреждения — один из юзеров выразил недовольство переносами и отменой занятий, несмотря на неизменный размер оплаты за обучение. Кроме собеседницы отчисленными оказались, по её словам, четыре одногруппницы. Спикер добавила, что их исключили «пока только на словах».

Приказ мы не видели. Нам просто передал охранник, что ему сказал учредитель, что этих людей не будет в этой школе. На контакт они (учредители. — NEWS.ru) никаким образом не идут, потому что я хотела всё это решать не через какую-то охрану. Я хотела пройти в учебную часть, поговорить с директором, чтобы она меня приняла. Она тоже была в курсе этой ситуации, но меня не пропустили внутрь здания, обосновав это тем, что мне доступ закрыт в школу: «До свидания, мы вам ваши деньги выплатим, пишите заявление, идите в суд». Мне так и сказали, — рассказала Алиса Тимченко.

Она добавила, что не собирается восстанавливаться в школе после случившегося. По её словам, «это просто немыслимо».

Собеседница отметила, что написала претензию и попросила предоставить ей информацию о причинах отчисления со ссылкой на локальные нормативные документы заведения.

В какой-то степени даже рада, что всё вскрылось, что люди узнают об этом и сделают определённые выводы об этом учебном заведении. Они сами же, своим поведением испортили свой имидж, хотя так этого боялись, — подчеркнула Тимченко.

Девушка также заявила, что если организация извинится, пойдёт на уступки, выйдет на связь и вернёт деньги за обучение, то в суд «отчисленные» учащиеся обращаться не станут.

Я минимум напишу в Министерство образования, потому что меня не устраивает такой подход, и, возможно, в Роспотребнадзор. Но если всё-таки не захотят выплачивать деньги, то тогда, конечно, [обратимся в суд]. Тем более, не я одна, а только из моих одногруппниц четыре человека [отчислили], — добавила Тимченко.

Она отметила, что проходила обучение по специальности теле- и радиоведущего, планировала окончить полуторагодичный курс, но успела проучиться два месяца, заплатив «66 тысяч рублей, из которых 22 тысячи за экспертно-техническое сопровождение».

Студентов Высшей школы кино и телевидения «Останкино» возмутило сообщение руководства о приостановке занятий из-за введенных ограничений на фоне распространения коронавируса. При этом, по словам одной из студенток, их просили оплатить учебу, а перерасчет произвести не планировали. Один из студентов выразил свое недовольство в комментарии к посту в Instagram, который лайкнули шесть других учащихся. После этого, по словам студентов, им пришло сообщение об отчислении.

Преподаватель Высшей школы «Останкино» Давид Шнейдеров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что студенты невнимательно прочитали сообщения о переносе занятий.

«Безграничное количество тупых людей. На сайте Высшей школы Останкино, на странице «Вконтакте», на странице в Instagram написано, что в связи с указом мэра Москвы занятия в школе не будут проводиться с 30 по 7 число. Далее указано, что все пропущенные занятия будут в ближайшее время компенсированы. Я, как педагог высшей школы «Останкино», начиная с 8 ноября, работаю без выходных в субботу и воскресенье с 10 утра до 10 вечера, чтобы студентам компенсировать все занятия, которые они пропустят во время вынужденных каникул. Это все написано во всех социальных сетях Высшей школы «Останкино». Мне очень жаль, что люди не умеют читать и читают, что хотят. Я работаю 10 лет, ни разу не было такого, чтобы из тех часов, которые положены, те дисциплины, которые я преподаю, хотя бы один час был упущен. Поэтому, на мой взгляд, это крайняя невнимательность и клевета», — рассказал он.

Тем не менее, одна из отчисленных студенток, Алиса Тимченко, рассказала «Газете.Ru», что занятия переносились неоднократно и не возмещались.

«Мы зачислились в августе, но занятия с сентября перенесли на октябрь в связи с тем, что попросил преподаватель. В октябре произошло то же самое. Одно занятие поставили, а три перенесли. Из-за этих постоянных переносов у нас график составлен нецелесообразно. Мы хотели по этому поводу обратиться в учебную часть. Мы в месяц платим за 12 занятий, а их проходит 9», — поделилась девушка.

Студенток Высшей школы кино и телевидения «Останкино» отчислили не из-за лайков к комментарию с критикой учебного заведения в Instagram, а за «саботирование антиковидных мер». Об этом «Газете.Ru» рассказала телеведущая, преподаватель Высшей школы кино и телевидения «Останкино» Лена Летучая.

«Выражая недовольство уходом нашей Школы на незапланированные выходные, и распространяя в соц.сетях ложную информацию, наши теперь уже бывшие студентки, решили, что саботирование подобных антиковидных мер — лучшее, что можно было предпринять на сегодняшний день. Конечно же, я должна официально заявить, что ни посты в Instagram, ни лайки к этим постам к отчислению этих студенток не имеют никакого отношения», — рассказала она.

По словам Летучей, руководство школы и в дальнейшем будет пресекать попытки «саботирования Указов и ограничений».

«Высшая Школа «Останкино» всегда отличалась неукоснительным соблюдением законодательства РФ. Мы и впредь не будем допускать саботирования подобных Указов и ограничений. А также, нарушения дисциплины в стенах Высшей Школы «Останкино», — пояснила телеведущая.

Ранее учащиеся Высшей школы «Останкино» пожаловались на отстранение от занятий якобы из-за активности в соцсетях.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» представитель медиашколы Ольги Спиркиной рассказал, что теперь молодых людей и девушек могут зачислить на обучение к себе. Он добавил, что учреждения нередко путают.

«Нам обидно, что нас путают. И так много негатива в нашу сторону. Это проделки конкурента. Но, думаем, справедливость восторжествует, потому что они отвратительно ведут себя по отношению к студентам. Очень много негатива сейчас вылилось в Instagram, в комментариях пишут студенты и другие граждане. Пишут, какой ужас. Мы готовим пост, это будет мини-видео, чтобы объясниться, потому что это совершенно не мы. Более того, мы хотим пригласить отчисленных ребят на обучение со скидкой и сделать с ними интервью».

«Высшая школа «Останкино» ранее уже отчисляла студентов за лайки и комментарии. Об этом рассказала студентка, которую отчислили за лайки комментария с критикой учебного заведения в Instagram.

«Были такие случаи, да. Просто девушка не поднимала никакого шума. Написала объяснительную и дальше ничего не делала», — рассказала одна из отчисленных студенток.

По словам студентки, учеба в Останкино была мечтой, на школу она копили деньги годами.

«Дело в том, что обучение не самое дешевое для студента: это 22 тысячи в месяц. Плюс вы платите за экспертное техническое сопровождение еще 22 тысячи в начале года. В сумме получается 352 тысячи за все обучение», — рассказала студентка.

Директор школы Останкино Любовь Соколова историю не комментирует, не берет трубки. Как сказали студентам, она вообще «уехала по срочным обстоятельствам».

В столице в сервисе Google-карты Высшую школы кино и телевидения «Останкино» на время переименовали в «Высшую школу кидалова «Останкино». Это произошло на фоне скандала с отчислением студентов за лайки, поставленные к комментарию с критикой учреждения.

Кроме смены названия в картах, интернет-сообщество стало занижать рейтинг школы. Пользователи ставили единицы и писали возмутительные комментарии, тем самым понижая общую оценку учреждения.

По состоянию на 11:26 по московскому времени, на «Высшую школу кидалова «Останкино» оставили свыше 400 отзывов, а средний рейтинг спустился до значения в 1,8 звезды.