«Столкнулся с лошадью»: турист из Лондона восхитился Москвой

Турист из Лондона, посетивший Москву, рассказал, что удивился неожиданной встрече с лошадью на улицах российской столицы. Когда он поднял глаза выше, то смог рассмотреть и всадника - им оказался полицейский конного патруля. Своими впечатлениями иностранец поделился в Дзен-канале "Россия. Взгляд со стороны".

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"Когда я повернул за угол, то внезапно увидел прямо перед собой огромную лошадь, следившую за мной", - цитирует путешественника из Лондона канал.

Также гость российской столицы отметил, что он ожидал увидеть невзрачный и скучный город, где проживают суровые русские и находится «пугающий Кремль». Но город его сильно удивил - в том числе, и происшествием с лошадью.

По итогу поездки иностранец назвал Москву сногсшибательной. Он подчеркнул, что город отличается чистотой улиц и дружелюбно настроенными людьми.

"Мы походили по Кремлю. Как оказалось, он представляет собой старинную крепость, а не ужасающее место, которое мы ожидали увидеть после того, что демонстрируют на нашем телевидении", - отметил лондонец.

Его путешественник изумился московским ценам. По его словам, в столицах Франции, Италии и Британии все стоит значительно дороже. Там нельзя найти газировку стоимостью два евро в баре в центре города, а билет на общественный транспорт не может стоить 70 центов.