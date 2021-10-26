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Путин отметил активное развитие Сбербанка

Алиса Селезнёва
1 час назад

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем правления Сбербанка Германом Грефом отметил, что кредитная организация активно развивается. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил активное развитие Сбербанка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно», - заявил глава государства.

Герман Греф в свою очередь отметил рост прибыли и рассказал президенту о проделанной работе по внедрению цифровых технологий. Также глава Сбербанка констатировал, что кредитная организация сумела без сбоев справиться с сентябрьскими единовременными выплатами, несмотря на то, что это «была самая высокая нагрузка за всю историю».

«Мы очень переживали за сентябрьские выплаты, там сложились три выплаты вместе. Но, слава богу, все прошло без проблем, мы попросили наших работников два дня работать до последнего клиента, и наши офисы работали, пока приходили люди. С учетом того, что это люди в возрасте, конечно, мы старались создать максимум удобств и отсутствие очередей для них», - подчеркнул он.

В соответствии с указами, подписанными президентом Владимиром Путиным, в России была сделана единовременная выплата в размере 10 000 рублей всем пенсионерам. Ее получили как неработающие и работающие пожилые граждане России, так и получатели пенсии по инвалидности и в связи с потерей кормильца. Также по 10-15 тысяч рублей было выплачено семьям, где дети этой осенью пошли в школу, военнослужащим, силовикам и военным пенсионерам.

Общество,Герман Греф,Владимир Путин,Сбербанк России,
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