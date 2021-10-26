Путин отметил активное развитие Сбербанка

«Мы очень переживали за сентябрьские выплаты, там сложились три выплаты вместе. Но, слава богу, все прошло без проблем, мы попросили наших работников два дня работать до последнего клиента, и наши офисы работали, пока приходили люди. С учетом того, что это люди в возрасте, конечно, мы старались создать максимум удобств и отсутствие очередей для них», - подчеркнул он.