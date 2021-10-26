20 идей по развитию России от Дмитрия Давыдова: что нужно для развития аграрного сектора

Эффективное развитие сельского хозяйства в России возможно за счет грамотного внедрения налоговых льгот и эффективного привлечения к работе в этом секторе как российских граждан, так и иностранцев, пишет общественник Дмитрий Давыдов в проекте «20 идей по развитию России».

По мнению Давыдова, Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы развивать сельское хозяйство и сделать его одним из основных источников экономического роста. С развитым аграрным сектором РФ сможет не только полностью удовлетворить внутренний спрос и обеспечить продовольственную безопасность, но и занять существенную долю на зарубежных рынках, что позволит сделать сельскохозяйственную продукцию одним из основных источников поступлений в бюджет страны наравне с доходами от экспорта нефти, газа и минеральных ресурсов.

Автор «20 идей» предлагает ввести в аграрном секторе ряд льгот: на 20 лет освободить предпринимателей от уплаты налога на прибыль, обязательных отчислений из фонда оплаты труда, НДС, экспортных пошлин и единого сельскохозяйственного налога сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Чтобы получить льготы, участники рынка должны соответствовать одному из шести критериев: заниматься разведением редких и экзотических видов животных из действующего в течение 20 лет перечня; заниматься выращиванием редких в РФ овощебахчевых культур из действующего в течение 20 лет перечня (например, бананов и других тропических фруктов); производить продукцию, ориентированную на экспорт в страны, где российские аграрии и животноводы не представлены; участвовать в производственном цикле животноводства (производство и продажа кормов, ветеринарных препаратов и т.д.); участвовать в производственном цикле сельского хозяйства (производство и продажа удобрений, техники, строительные и транспортные услуги и т.д.) ; быть вовлеченными в сектор пищевой и перерабатывающей промышленности с использованием сырья, основанного на местной сельскохозяйственной продукции, предусмотренной в первых двух пунктах.

Как отмечает Давыдов, благодаря налоговым льготам и удешевлению всего цикла сельскохозяйственного бизнеса предприниматели, как местные, так и иностранные, будут заинтересованы заниматься сельским хозяйством именно в России.

Общественник полагает, что иностранные предприниматели станут переводить свои производственные мощности на территорию РФ. Такие вложения будут гарантировать их долгосрочное присутствие на российском рынке и привнесет в российский аграрный сектор внедрение новейших технологий, создание полноценной инфраструктуры, увеличение рабочих мест, обучение методикам и технологиям бизнеса и другие положительные моменты.

Повышенный спрос на трудовые ресурсы Дмитрий Давыдов предлагает удовлетворить за счет сельских жителей и мигрантов. Для привлечения последних автор «20 идей» считает необходимым упростить процесс получения разрешения на работу.

По мнению общественника, все перечисленные нововведения позволят стимулировать рост аграрного сектора, снизить стоимость сельскохозяйственной продукции, повысить покупательскую способность граждан и простимулировать рост экономики, создать новые рабочие места и развить сельскую местность, а также обеспечить импортозамещение и продовольственную безопасность страны.

Как отмечает Давыдов, расширение ассортимента продукции животноводства и аграрного производства и повышение ее доступности благоприятно скажутся на здоровье граждан России.