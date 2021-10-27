В России отреагировали на передачу скифского золота Украине

Решение апелляционного суда Амстердама о передаче Киеву коллекции скифского золота — это «неправосудный грабеж». Такую оценку ТАССдал председатель правления и член президиума совета Российского исторического общества Константин Могилевский.
Он пояснил, что Нидерланды нарушили международно признанный принцип неделимости музейных фондов.
«Естественно, это никакое не украинское золото, это скифское золото, которое хранилось много лет в крымских музеях, туда оно и должно быть возвращено, и туда, я уверен, оно рано или поздно оно вернется», — сказал историк.
Могилевский подчеркнул, что окончательное решение о судьбе экспонатов еще не принято, предстоит апелляция и дальнейшие разбирательства.
«Будем держать этот вопрос на повестке до тех пор, пока справедливость не будет восстановлена»" — заверил он.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил способ заменить скифское золото в музеях полуострова.
«Коллекция была фактически украдена у крымчан. Поэтому логично на каждую пустую витрину, где могли бы экспонироваться наши артефакты, в музеях Керчи, Симферополя или Бахчисарая положить табличку: "Украдено Украиной в Амстердаме"», — сказал он.