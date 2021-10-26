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Названы любимые книги российских заключенных

Lenta.ru
2 часа назад

Названы любимые книги российских заключенных
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Наибольшей популярностью у российских заключенных пользуются детективные истории: как классика о Шерлоке Холмсе, так и современные криминальные романы. О самых популярных книгах среди осужденных психолог Андрей Зберовский рассказал РЕН ТВ.

По словам специалиста, читая книги о расследованиях, заключенные пытаются понять особенности работы правоохранительных органов. Для расширения кругозора они чаще всего изучают историческую литературу и русскую классику. Самые популярные авторы классики у осужденных читателей — Федор Достоевский, Лев Толстой и Михаил Булгаков.

Зберовский отметил, что лучше всего в перевоспитании заключенных помогают книги о войне, герои которых в критической ситуации делают правильный нравственный выбор. Такие примеры благотворно влияют на желание осужденных в будущем стать лучше.

В мае сообщалось, что российским арестантам готовятся облегчить условия содержания под стражей. В колониях упростят пересылку книг и введут возможность отправки и получения электронных писем.

Общество,Федор Достоевский,Лев Толстой,Михаил Булгаков,МВД,РЕН ТВ,
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