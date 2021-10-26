Как оградить пожилых родственников от потери квартиры: три простых шага

«После вступления в наследство с налоговой точки зрения будет считаться, что вы просто увеличили свою площадь в этой квартире. И если микродолей вы владели уже давно, то свою часть можно будет продать сразу, не выплачивая государству 13%», - рассказала эксперт по налогам Тамара Заелова.