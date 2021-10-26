В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+15° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 84.92
Войти в почту

Как оградить пожилых родственников от потери квартиры: три простых шага

Алиса Селезнёва
1 час назад

Телефонные мошенники все чаще выманивают у жертв не только все накопления, но и заставляют продавать квартиры. Как обезопасить пожилых родственников от потери единственного жилья, разбирался «Лайф».

Как оградить пожилых родственников от потери квартиры: три простых шага
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее ученый, профессор РГГУ 76-летний Игорь Яковенко поверил злоумышленникам, и, думая, что помогает ловить мошенников, снял все деньги, взял кредит, а также подписал

договор купли-продажи своей квартиры.

Чтобы не допустить повторения подобной ситуации с пожилыми родственниками, опрошенные «Лайф» эксперты советуют, помимо информирования родителей о мошеннических схемах, предпринять и ряд действий, чтобы защитить жилье.

«Очень часто такое случается и после звонка из «соцзащиты», где вежливые «работники» предлагают «помощь», из-за которой пенсионер оказывается без квартиры, и хорошо, если живой. Чтобы предотвратить такие ситуации, можно, например, договориться, что оригиналы всех документов на квартиру хранятся у детей», - посоветовал частный риелтор Игорь Аршинов.

Он также отметил, что помочь обезопасить квартиру от действий преступников может и дарение микродоли, например, одного квадратного метра. Вселиться на такую маленькую площадь будет проблематично, при этом долевая собственность убережет от необдуманной продажи квартиры.

«В этом случае для совершения сделок с квартирой понадобится как минимум подпись обоих владельцев долей. Это может даже предотвратить возможный звонок — ведь из выписки из госреестра мошенники могут увидеть, что у квартиры несколько владельцев, и сразу потеряют интерес», - пояснил Аршинов.

Также дарение или продажа доли детям позволят избавить их от проблем с продажей наследного имущества после смерти родителей.

«После вступления в наследство с налоговой точки зрения будет считаться, что вы просто увеличили свою площадь в этой квартире. И если микродолей вы владели уже давно, то свою часть можно будет продать сразу, не выплачивая государству 13%», - рассказала эксперт по налогам Тамара Заелова.

Ранее злоумышленники обманули жительницу Москвы на более чем 100 тыс. рублей под предлогом необходимости привязать сертификат о вакцинации к социальной карте. Москвичке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками пенсионного отдела. Она ничего не заподозрила и выполнила все просьбы звонивших, назвав запрошенные ими данные, а на другой день обнаружила, что с карты пропали все деньги.
Общество,Игорь Яковенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители