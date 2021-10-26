Как оградить пожилых родственников от потери квартиры: три простых шага

Телефонные мошенники все чаще выманивают у жертв не только все накопления, но и заставляют продавать квартиры. Как обезопасить пожилых родственников от потери единственного жилья, разбирался «Лайф».
Ранее ученый, профессор РГГУ 76-летний Игорь Яковенко поверил злоумышленникам, и, думая, что помогает ловить мошенников, снял все деньги, взял кредит, а также подписал
договор купли-продажи своей квартиры.
Чтобы не допустить повторения подобной ситуации с пожилыми родственниками, опрошенные «Лайф» эксперты советуют, помимо информирования родителей о мошеннических схемах, предпринять и ряд действий, чтобы защитить жилье.
«Очень часто такое случается и после звонка из «соцзащиты», где вежливые «работники» предлагают «помощь», из-за которой пенсионер оказывается без квартиры, и хорошо, если живой. Чтобы предотвратить такие ситуации, можно, например, договориться, что оригиналы всех документов на квартиру хранятся у детей», - посоветовал частный риелтор Игорь Аршинов.
Он также отметил, что помочь обезопасить квартиру от действий преступников может и дарение микродоли, например, одного квадратного метра. Вселиться на такую маленькую площадь будет проблематично, при этом долевая собственность убережет от необдуманной продажи квартиры.
«В этом случае для совершения сделок с квартирой понадобится как минимум подпись обоих владельцев долей. Это может даже предотвратить возможный звонок — ведь из выписки из госреестра мошенники могут увидеть, что у квартиры несколько владельцев, и сразу потеряют интерес», - пояснил Аршинов.
Также дарение или продажа доли детям позволят избавить их от проблем с продажей наследного имущества после смерти родителей.
«После вступления в наследство с налоговой точки зрения будет считаться, что вы просто увеличили свою площадь в этой квартире. И если микродолей вы владели уже давно, то свою часть можно будет продать сразу, не выплачивая государству 13%», - рассказала эксперт по налогам Тамара Заелова.