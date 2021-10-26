Как получить QR-код и зачем он нужен

В России повсеместно вводятся ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В числе наиболее популярных мер оказалась система QR-кодов. Теперь во многих регионах только обладатели заветных черно-белых квадратов смогут посетить досуговое заведение или общепит.

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"Рамблер" собрал информацию о том, кто и как может получить QR-код, а также где он может пригодиться.

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Кто может получить QR-код?

• Россияне, которые прошли вакцинацию от коронавируса полностью. QR-код появится после введения второго компонента вакцины (или однокомпонентного препарата), зарегистрированной в РФ;

• Граждане, которые получили отрицательный результат ПЦР-теста. Воспользоваться таким QR-кодом можно, если с момента результата теста и его регистрации прошло не более 3 суток;

• Россияне, которые переболели коронавирусом. QR-код для них будет действителен в течение шести месяцев с официальной даты выздоровления.

Как получить QR-код?

Наиболее распространенный вариант получениях QR-кода - портал Госуслуг, а также приложения «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус». Жители Москвы могут получить QR-код на сайте immune.mos.ru.

• Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется на указанных порталах после получения финальной дозы вакцины;

• Сертификат с QR-кодом переболевшего — если диагноз COVID-19 имеет документальное подтверждение;

• Результат ПЦР-теста с QR-кодом попадает на Госуслуги только в случае сдачи теста в лаборатории, которая передает туда данные (в Москве - в лаборатории, подключенной к ЕМИАС).

Также в ряде регионов граждане, у которых отсутствует личный кабинет на Госуслухах, могут обратиться за получением QR-кода в регистратуру медицинского учреждения или МФЦ.

QR-код можно сохранить на цифровое устройство или распечатать. Для всех заведений и общественных мест используется один QR-код.

Где нужен QR-код?

Каждый регион самостоятельно устанавливает список мест, куда можно попасть только по QR-коду. Однако зачастую эту систему применяют для:

• Ресторанов, фудкортов и иных заведений общепита;

• Музеев, театров, кинотеатров, цирков и других досуговых центров;

• Спортивных залов;

• Детских развлекательных центров;

• Массовых мероприятий (число посетителей также определяется регионами).

Кроме того, ряду граждан необходим сертификат о вакцинации или QR-код о перенесенном заболевании для доступа к рабочему месту. Как правило, данное требование касается сотрудников сфер медицины, образования и обслуживания.