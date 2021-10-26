России предрекли демографический коллапс

В ближайшие годы доля бездетных женщин в России практически удвоится. Из-за этого в стране может возникнуть демографический коллапс, предрекли социологи и экономисты, которых цитирует «Коммерсантъ».
По словам опрошенных специалистов, демографическую ситуацию в России усугубила пандемия. Коронавирус серьезно отразился на здоровье женщин.
«Существенно выросла материнская смертность, продолжают ухудшаться соматическое и репродуктивное здоровье женщин», — пояснил вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Виктор Радзинский.
Социологи прогнозируют, что доля бездетных женщин в России возрастет с нынешних восьми до 15 процентов. Ситуацию пока не спасают и предпринимаемые властями меры. По информации «Ъ», Россия по данному показателю приблизится к среднеевропейскому уровню.
Согласно данным за 2018 год, в стране насчитывалось 39,1 миллиона женщин детородного возраста, при этом 6 миллионов из них были бесплодны.
Ранее миф о бесплодии, к которому якобы приводят прививки от COVID-19, развеял врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в разговоре с «Лентой.ру». Он также отметил, что из всех вирусов бесплодие у человека может вызвать эпидемический паротит, или свинка.