России предрекли демографический коллапс

В июле акушер-гинеколог Владислав Корсак рассказал, что коронавирус не может навредить плоду во время беременности, но способен подорвать здоровье матери. Поэтому вакцинация, по его словам, обезопасит беременную женщину, при этом не нанеся вред ребенку. Однако прививаться стоит не менее чем за две недели, а лучше за месяц до предполагаемого зачатия.