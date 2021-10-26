Пока вы спали: наплыв мигрантов и ответ России на французские танки

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Фото: ТАСС ТАСС

В Россию хлынут мигранты

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Правительство России повысило прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году почти вдвое, с 14,3 до 27,3. Число иностранных рабочих в России может увеличиться на 398 тысяч человек. Об этом со ссылкой на данные Единого плана по достижению национальных целей развития России пишут «Известия».

При этом опрошенные изданием эксперты считают, что реальный миграционный прирост по итогам года не превысит 300 тысяч человек и связывают пересмотр прогноза с расчетом на компенсационный рост или корректировку в большую сторону в соответствии с итогами переписи населения.

Россия ответила Франции на танки

Появление российских частных военных компаний в Мали можно назвать зеркальным ответом на военную активность Франции в «подбрюшье» России, в частности танковые учения в Прибалтике. Об этом заявил в интервью «Взгляду» бывший консультант в центре анализа и прогнозирования МИД Франции, директор аналитического центра «Обсерво» при Франко-российской торгово-промышленной палате Арно Дюбьен.

«Многие считают, что присутствием в Мали Россия хочет послать определенный сигнал Елисейскому дворцу: мол, вы работаете в нашем «подбрюшье», сотрудничаете с Грузией, поставляете патрульные катера Украине, проводите танковые учения в Прибалтике – и вот вам наши ответные действия», - подчеркнул он.

Европа вздрогнет из-за Украины

Тысячи иностранцев из стран повышенного террористического риска регулярно попадают в Европу через каналы незаконной миграции на Украине и их количество будет расти, так как украинцы «берут не слишком дорого» и осваивают все новые схемы. Об этом пишет «Свободная пресса».

Так, на Украине недавно был перекрыт канал миграции, по которому нелегалы из стран Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии получали официальное приглашение на обучение в украинском вузе, а затем переправлялись в Европу.

Кишинев ищет альтернативу поставкам «Газпрома»

Молдавия впервые в своей истории заключила договор на покупку газа у альтернативного «Газпрому» поставщика —1 млн кубометров газа будет приобретен у польской PGNiG. Об этом сообщает «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты уверены, что таким образов Кишенев пытается укрепить свои позиции на переговорах с «Газпромом», отказывающимся продлевать контракт, если Молдавия не признает исторический долг перед компанией в $709 млн.

Госдума поддержит отмену обязательного ТО

Госдума намерена рассмотреть в первом чтении законопроект «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» после объявленных президентом нерабочих дней. Документ об отмене обязательного техосмотра поддерживают в большинстве фракций Госдумы, пишут «Известия».