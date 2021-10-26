Иркутский Минздрав объяснил рекомендацию врача «помирать дома»

В Минздраве Иркутской области объяснили эмоциями и заботой о детях совет главврача городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимира Новожилова непривитым россиянам. Соответствующий комментарий размещен на сайте ведомства.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее главный врач городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов призвал не сделавших прививки россиян в случае заражения коронавирусом не звонить в «скорую», не занимать место в больнице и «помирать дома». По мнению врача, людям не стоит обращаться в систему здравоохранения, если они ранее проигнорировали предупреждение о необходимости вакцинации.

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В Минздраве региона объяснили резкое высказывание Новожилова тем, что тот постоянно сталкивается с последствиями коронавируса и переживает за своих маленьких пациентов.

«Дети стали болеть тяжело, и этот факт очень беспокоит Владимира Александровича. Высказывание эмоциональное, но оно вовсе не означает, что тем, кто не вакцинирован, не будет оказываться медицинская помощь. Минздрав гарантирует, что будет», - подчеркивается в сообщении.

В ведомстве отметили, что слова главврача Ивано-Матренинской детской клинической больницы необходимо рассматривать как «призыв к вакцинации, к ответственному отношению к своему здоровью и к здоровью окружающих».

«Увы, ковид не остановится, если не будет массовой вакцинации. Только вакцинируясь, вы защищаете и себя и окружающих, снижаете нагрузку на систему здравоохранения», - заметили в Минздраве Иркутской области.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с коронавирусом в стране усугубляется вследствие недостаточных темпов вакцинации и несоблюдения ограничительных мер.

25 октября в России был зафиксирован новый антирекорд по заражениям COVID-19. По данным оперштаба, за сутки было подтверждено 37 930 случаев коронавируса, что стало новым максимумом с начала пандемии. Общее число инфицированных выросло до 8 279 573. Также за сутки из-за коронавирусной инфекции скончалось 1 069 человек.