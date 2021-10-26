В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+16° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.22
Войти в почту

Иркутский Минздрав объяснил рекомендацию врача «помирать дома»

Алиса Селезнёва
1 час назад

В Минздраве Иркутской области объяснили эмоциями и заботой о детях совет главврача городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимира Новожилова непривитым россиянам. Соответствующий комментарий размещен на сайте ведомства.

Иркутский Минздрав объяснил рекомендацию врача «помирать дома»
Фото: ТАССТАСС

Ранее главный врач городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов призвал не сделавших прививки россиян в случае заражения коронавирусом не звонить в «скорую», не занимать место в больнице и «помирать дома». По мнению врача, людям не стоит обращаться в систему здравоохранения, если они ранее проигнорировали предупреждение о необходимости вакцинации.

Видео дня

В Минздраве региона объяснили резкое высказывание Новожилова тем, что тот постоянно сталкивается с последствиями коронавируса и переживает за своих маленьких пациентов.

«Дети стали болеть тяжело, и этот факт очень беспокоит Владимира Александровича. Высказывание эмоциональное, но оно вовсе не означает, что тем, кто не вакцинирован, не будет оказываться медицинская помощь. Минздрав гарантирует, что будет», - подчеркивается в сообщении.

В ведомстве отметили, что слова главврача Ивано-Матренинской детской клинической больницы необходимо рассматривать как «призыв к вакцинации, к ответственному отношению к своему здоровью и к здоровью окружающих».

Кому откажут в QR-коде после COVID-19

«Увы, ковид не остановится, если не будет массовой вакцинации. Только вакцинируясь, вы защищаете и себя и окружающих, снижаете нагрузку на систему здравоохранения», - заметили в Минздраве Иркутской области.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с коронавирусом в стране усугубляется вследствие недостаточных темпов вакцинации и несоблюдения ограничительных мер.

25 октября в России был зафиксирован новый антирекорд по заражениям COVID-19. По данным оперштаба, за сутки было подтверждено 37 930 случаев коронавируса, что стало новым максимумом с начала пандемии. Общее число инфицированных выросло до 8 279 573. Также за сутки из-за коронавирусной инфекции скончалось 1 069 человек.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно.

Общество,Владимир Новожилов,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Минздрав РФ,
87
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители