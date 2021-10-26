В Роспотребнадзоре разъяснили схему получения QR-кода после COVID-19

Для появления отметки о болезни недостаточно положительного ПЦР-теста из платной клиники, поэтому не у всех переболевших COVID-19 появляется QR-код на сайте госуслуг, пояснила замруководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова.

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Безбородова заявила, что «сдать тест и получить результаты – это не то же самое, что поставить диагноз», так как «диагноз ставит врач», и чтобы появилась отметка на Госуслугах, нужно «обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз», передает портал Myslo.

Отмечается, что коммерческие клиники передают данные о положительных тестах в Роспотребнадзор, после чего ведомство передает данные в поликлинику и уведомляет человека, что он должен соблюдать карантин.

«Но мы не вносим данные в медицинские карты пациентов, это может сделать только врач, если к нему обратится пациент», – уточнила специалист.

Потому необходимо обращаться к врачу при положительном тесте даже с незначительными симптомами, подчеркнула Безбородова.