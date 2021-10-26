Россияне обошли американцев в готовности спасать планету

Более половины россиян — около 65 процентов — обращает внимание на то, как их повседневное поведение влияет на изменение климата. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Boston Consulting Group (BCG) совместно с компанией BVA в 10 странах мира. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Фото: Василий Федосенко / Reuters Василий Федосенко / Reuters

При этом более 40 процентов опрошенных россиян, отвечая на вопрос о том, какие чувства вызывают у них мысли об изменении климата, заявили, что готовы действовать. По этому показателю они обошли американцев (34 процента), но уступили, к примеру, немцам (52 процента) и китайцам (50 процентов).

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Две трети россиян восхитились людьми, которые готовы предпринимать конкретные действия для сокращения негативного воздействия на климат. Однако столько же опрошенных с пониманием относятся к тем, кому не удается выбирать альтернативы для спасения планеты.

Главной помехой на пути изменения модели потребления для россиян становится отсутствие информации: 36 процентов опрошенных признают, что не знают, чем можно помочь. 33 процента при этом не считает, что их поведение действительно может изменить ситуацию с климатом, а 35 процентов указывает на отсутствие альтернативы. При этом более высокая стоимость ответственного потребления, выступающая главной помехой на мировом уровне, в России занимает лишь четвертое место в списке причин непринятия экологических мер. О том, что они совсем не стремятся изменить свое поведение, заявили лишь 6 процентов россиян.

Ответственность за изменение климата, как считает две трети опрошенных по всему миру, несут крупные корпорации и большие страны, такие как США и Китай. Лидерами же в борьбе с этим явлением, по мнению опрошенных, должны быть правительства стран (так полагает более половины респондентов) и большие международные компании (44 процента).