В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+25° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.11
Войти в почту

Россиянам рассказали о возможных ограничениях на зарубежные поездки

Газета.Ru
8 минут назад

Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что на волне роста случаев COVID-19 в России отдельные государства могут ввести в 2021 году дополнительные ограничения для российских туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиян предупредили о возможных ограничениях на зарубежные поездки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мурадян подчеркнул, что от таких мер могут воздержаться страны, в которых россияне являются основной частью туристического потока.

В пример он привел Турцию, которая уже заявила, что не планирует ужесточать политику в отношении туристов из России.

"Европа не признает наши вакцины. Однако политики в туризме быть не должно. Очень жаль, что россияне, получившие иммунитет от COVID-19, до сих пор не могут поехать в страны ЕС", — подчеркнул Мурадян.

Ранее в АТОР заявили, что российские туристы практически полностью скупили места в дорогих отелях Египта. Из-за ажиотажного спроса мест в качественных отелях Египта на ноябрьские праздники осталось мало.

Например, многие премиум-отели Хургады и Шарм-эль-Шейха уже прекратили продажи, потому что места в них закончились.

Общество,Артур Мурадян,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители