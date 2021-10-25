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Минздрав России утвердил форму получения QR-кодов

Ura.Ru
59 минут назад

8 ноября в России будет утверждена форма сертификата о вакцинации от COVID-19 и о перенесенном коронавирусе. Об этом сообщается в приказе Минздрава РФ, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

В России утвердили форму получения QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Утвердить форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе Минздрава.

Сертификаты, которые были сформированы до вступления приказа в силу, будут переоформлены на портале госуслуг автоматически до 1 марта 2022 года.

Сертификат будет содержать основные данные о гражданине, прошедшем вакцинацию: фамилия, имя отчество, дата рождения, пол, место жительства, дата формирования документа, сообщается в приказе. В нем предусмотрено место для QR-кода и будет указано, где, когда и какой вакциной привился человек. Документ можно будет сформировать как в электронном виде, так и в бумажном.

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Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин ужесточил коронавирусные ограничения. Во многих российских регионах начали вводить QR-коды для посещения общественных мест. Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал сохранять QR-коды до тех пор, пока не вакцинируется 80% россиян. Общественник заявил, что необходимо ввести обязательное наличие QR-кода для того, чтобы пользоваться общественным транспортом. Путин выделил россиянам два дня на вакцинацию, сообщает RT.

Общество,Александр Гинцбург,Владимир Путин,Минздрав РФ,
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