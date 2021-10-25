В России утвердили форму получения QR-кодов

8 ноября в России будет утверждена форма сертификата о вакцинации от COVID-19 и о перенесенном коронавирусе. Об этом сообщается в приказе Минздрава РФ, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Утвердить форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе Минздрава.

Сертификаты, которые были сформированы до вступления приказа в силу, будут переоформлены на портале госуслуг автоматически до 1 марта 2022 года.

Сертификат будет содержать основные данные о гражданине, прошедшем вакцинацию: фамилия, имя отчество, дата рождения, пол, место жительства, дата формирования документа, сообщается в приказе. В нем предусмотрено место для QR-кода и будет указано, где, когда и какой вакциной привился человек. Документ можно будет сформировать как в электронном виде, так и в бумажном.