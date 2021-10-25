Минздрав готовит к регистрации препарат от коронавируса «МИР-19»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Минздрав готовит препарат от коронавирусной инфекции «МИР-19». Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на эфир «Первого канала».

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«Мы все ждем это лекарство. Коллеги из Минздрава, очевидно, готовят его к регистрации. Все человечество ждет препарат, который может лечить коронавирус. И мы надеемся, что он будет», — приводятся в материале слова Поповой.

Она подчеркнула, что выхода «МИР-19» давно ждут не только в России, но и в остальном мире.

Препарат разработал Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства. Лекарство получило патент еще в начале апреля, а его название расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК».

Предполагается, что препарат можно будет использовать как спрей для носа и жидкость для ингаляций. Лекарство сократит репликацию вируса, не позволяя ему перетечь в самые тяжелые формы и, при этом, никак не влияя на человеческий геном и иммунитет.