В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+24° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.17
Войти в почту

Минздрав готовит к регистрации препарат от коронавируса «МИР-19»

Елена Прошина
30 минут назад

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Минздрав готовит препарат от коронавирусной инфекции «МИР-19». Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на эфир «Первого канала».

Минздрав готовит к регистрации препарат от коронавируса «МИР-19»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы все ждем это лекарство. Коллеги из Минздрава, очевидно, готовят его к регистрации. Все человечество ждет препарат, который может лечить коронавирус. И мы надеемся, что он будет», — приводятся в материале слова Поповой.

Она подчеркнула, что выхода «МИР-19» давно ждут не только в России, но и в остальном мире.

Препарат разработал Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства. Лекарство получило патент еще в начале апреля, а его название расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК».

Предполагается, что препарат можно будет использовать как спрей для носа и жидкость для ингаляций. Лекарство сократит репликацию вируса, не позволяя ему перетечь в самые тяжелые формы и, при этом, никак не влияя на человеческий геном и иммунитет.

Ранее ФМБА в своем Telegram-канале сообщали, что ожидают завершения регистрации не позднее декабря 2021 года.

Общество,Анна Попова,Минздрав РФ,Федеральное медико-биологическое агентство,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители