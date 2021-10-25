"Не в себе": В Союзе ветеранов ответили на заявление Моргенштерна о Дне Победы

Председатель общественной комиссии по патриотическому воспитанию Российского союза ветеранов Эдуард Гончаров назвал кощунственным заявление рэпера Алишера Моргенштерна о ненужности ежегодного празднования Дня Победы, пишет News.ru.
"Это настолько абсурдно, кощунственно и нелепо звучит... Этот певец — как будто не в себе человек. Такое заявление может исходить только от человека зловредного или безграмотного, совершенно не знающего историю", - сказал Гончаров.
По его словам, День Победы аккумулирует лучшие качества, среди которых благодарность и гордость за освободивший мир от фашизма советский народ.
"И мы с горечью вспоминаем о больших потерях, которые стали ценой нашей Победы", — подчеркнул Гончаров.
Ранее Моргенштерн заявил в эфире шоу «Осторожно: Собчак», что не понимает, зачем в России каждый год отмечают День Победы.