В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+24° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.17
Войти в почту

"Не в себе": В Союзе ветеранов ответили на заявление Моргенштерна о Дне Победы

Елена Прошина
33 минуты назад

Председатель общественной комиссии по патриотическому воспитанию Российского союза ветеранов Эдуард Гончаров назвал кощунственным заявление рэпера Алишера Моргенштерна о ненужности ежегодного празднования Дня Победы, пишет News.ru.

"Не в себе": В Союзе ветеранов ответили на заявление Моргенштерна о Дне Победы
Фото: InstagramInstagram

"Это настолько абсурдно, кощунственно и нелепо звучит... Этот певец — как будто не в себе человек. Такое заявление может исходить только от человека зловредного или безграмотного, совершенно не знающего историю", - сказал Гончаров.

По его словам, День Победы аккумулирует лучшие качества, среди которых благодарность и гордость за освободивший мир от фашизма советский народ.

"И мы с горечью вспоминаем о больших потерях, которые стали ценой нашей Победы", — подчеркнул Гончаров.

Ранее Моргенштерн заявил в эфире шоу «Осторожно: Собчак», что не понимает, зачем в России каждый год отмечают День Победы.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители